De dónde viene la moda de los zombies

Lunes, 1 de octubre de 2018

Muchas de las series, películas, videojuegos y cómics que están a la venta hoy en día tienen temática relacionada con los zombies, por lo que éstos llevan unos años siendo muy populares. Al principio parecía que iba a ser una moda pasajera, pero finalmente ha terminado teniendo muchos seguidores, que se han mantenido fieles a su ‘enganche’. A veces, incluso suelen hacer eventos de gran variedad como los conocidos ‘escape room’ o las gymcanas en cualquier espacio abierto. La primera actividad consiste en un juego en el que los jugadores tienen que resolver una serie de puzzles y acertijos usando ciertas claves y estrategias para poder finalizar con éxito y conseguir su objetivo, que normalmente es salir de una sala. La segunda actividad es un juego de rol que se ha realizado en algunos pueblos, donde la gente también reúne pistas para evitar ser atrapados e infectados por los zombies.Debido a esta moda, muchas personas utilizan la mencionada temática como disfraz para alguna fiesta como, por ejemplo,, que será dentro de poco más de un mes. Se trata de la celebración de la ‘Noche de los muertos’. Por tanto, si alguna persona está interesada en las tradicionales y típicas actividades como ‘truco o trato’, entre otras, deberá buscar un disfraz adecuado, como el de zombie.Hoy en día no hará falta salir de tiendas y recorrer miles de establecimientos en busca de un disfraz perfecto, ya que bastará con una breve búsqueda por Internet, lo que nos ahorrará mucho tiempo y dinero. Si queremos, podemos buscar disfraces e intentar recrearlos si tenemos el material, las ganas y la maña necesarios para hacer manualidades. Si este no es el caso, podemos buscar páginas web especializadas en venta de disfraces, ya que allí seguro que encontramos lo que buscamos y su servicio de entrega a domicilio nos lo distribuirá a casa en un breve periodo de tiempo.Algunos ejemplos e ideas son las camisetas de profesiones zombies como enfermeras desangradas, reina del baile o colegiala, rockeros, cocineros, soldados, etc. También encontramos otras manías y gustos como ninjas, piratas, skaters...En caso de que solo queramos tintar una camiseta vieja y así conseguir un disfraz rápido, podemos adquirir un set de maquillaje de zombies con pintura que simula la sangre, entre otras cosas. También existen diferentes accesorios ya hechos, listos para usar como una pierna cortada, un brazo amputado, un cabestrillo con hueso, vendajes con heridas, tripas postizas con bebés y cualquier otra cosa que la imaginación sea capaz de aceptar.Gracias a todas estas ideas y a lo que puedas conseguir en las páginas web te darás cuenta de que disfrazarse de zombie será todo lo complicado que tú quieras hacerlo. Primero elige el atuendo, después el maquillaje y en unos pocos pasos estarás listo/a para poder sumergirte en las aventuras que elijas. Seguro que todos los aficionados de las series, películas, libros y videojuegos actuales te reconocerán sin ningún problema. Igual hasta piden hacerse una foto contigo. El planazo está asegurado.