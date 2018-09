¿Permisivos con las drogas?

Llevamos más de veinte años abordando la problemática que provoca el consumo de drogas en los jóvenes, somos entre otras cosas comunidad terapeútica con nuestro programa de drogas cero.

Seguimos el modelo constructivista sistémico y centrado en soluciones individualizado y en terapias de grupo. Además tenemos un asesoramiento y supervisión desde el equipo de psiquiatría del hospital especialista en patología dual, enfermedades mentales asociadas a adicciones.

Hacemos analíticas semanales cuantitativas y cualitativas en laboratorio. Esto influye directamente sobre salidas y tiempo libre. Con sentido de protección.

Tenemos estudios científicos para la información de las distintas sustancias y escritos colectivos donde paradójicamente, además de medicinas, las utilizadas para la evasión las nombran “viagra de los amargados”. Saben cómo interfieren con los neurotransmisores y en las asambleas buscamos que se ayuden a prescindir de ellas y sustituirlas para poder cumplir sus itinerarios vitales recuperados.

Son bastante efectivos y si no lo fueran derivamos los casos temporalmente o las autoridades competentes establecen un cambio de recurso, por ejemplo Manzanos o Zambrana. Desde dónde a veces regresan con nosotros para acabar la ESO y poder demostrar el control propio sobre sus vida, ya que no pueden estar encerrados siempre, y necesitan herramientas para integrarse en la sociedad con posibilidades. Para afinar esas oportunidades hay que trabajar en red y las administraciones dependen de funcionarios que no siempre están a la altura, la mayoría hace bien su trabajo, pero algún otro se cree por encima del bien y del mal.

Tenemos equipos de investigación e intervención conviviendo con los chicos. Se pueden poner de moda miles de modelos, justicia restaurativa, etc. A veces suena bien, pero muchas veces los que llevamos tanto tiempo en la brecha, consideramos que son postureos teóricos que tienen que cotejarse en la práctica y analizar de forma individual e integral en cada chico su utilidad. Los escuchados la mayoría de las veces hace tiempo que salieron de la calle, de las viviendas y de las aulas.

Qué fácil se venden protocolos de despacho a despacho sin pasar por la calle y la vida de los protagonistas.

¿Cuántas terapias, teorías y leyes se contradicen?.

Pero las drogas siguen siendo un negocio de adultos como las armas, la prostitución y la trata de personas. Bueno, pues los mandamases se siguen dejando seducir por las apariencias de unos cuadrantes y la verborrea de oportunistas que siguen sin estar al lado de los chicos y las familias. Es una vergüenza que con el sufrimiento que producen, no nos coordinemos para desentrañar el verdadero problema.