El MSC (Movimiento Scout Católico), Asociación Pública de Fieles.

El finde pasado (22-23 septiembre) hubo un encuentro “Interkraales” de MSC-Salamanca. Entre otros muchos temas de interés se debatió durante algunas horas la posibilidad de una reforma de los estatutos, cosa que una asociación que funciona con régimen democrático debe hacer de vez en cuando para que la realidad y la ley no se distancien mucho y para que la ley siga ayudando a la realidad. Uno de los asuntos que no se debatió fue el Artículo 1º que dice que el MSC es una Asociación Pública de Fieles. ¿Qué quiere decir esto? Como no soy jurista y mucho menos canonista, iré en corto y por derecho.

Significa que el MSC es la Iglesia cuando hace Escultismo. Los principios están muy bien, pero nuestro obispo, D. Carlos López, que es un jurista canonista de fama, tiene al respecto una insistente pregunta: “¿Y eso CÓMO se hace?” Esto de insistir en el cómo creo que tiene que ver con el principio teológico de la Encarnación, donde el cómo es muy importante.

Pues bien, ciento cuarenta responsables pedagógicos, jefes y jefas de grupo y monitores de toda Castilla y León, se reunieron este finde (28-30 septiembre) en las instalaciones de la Junta de Castilla y León en el Campamento de “La Legoriza” y estuvieron debatiendo la sustancia de su compromiso pedagógico: qué modelos de persona y de sociedad queremos conseguir educando con el método scout. Queda una segunda parte no menos importante, a primeros de Noviembre próximo, el Encuentro “Emaús”, donde se abordará, desde un punto de vista experiencial, cuál es la raíz de ese compromiso y de esos modelos de persona y de sociedad: el encuentro personal y comunitario con el Acompañante del camino de Emaús, o sea, Jesucristo.

Pero me da que, como todo está enlazado, en La Legoriza ya se les han adelantado, digo a los del Encuentro “Emaús”, presentando una serie de propuestas prácticas y concretas para llevar a cabo el famoso “cómo” sin irse mucho por las ramas (en sentido figurado, porque “ramas” en el escultismo son los tramos de edad en que se el programa scout se adapta a niños, adolescentes o jóvenes). Cuando me he puesto a leer esas propuestas no he podido por menos –deformación “profesional” creyente- que acordarme del famoso texto del Evangelio de Mateo, capítulo 25: “Venid, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber,…”. También me suena a la Encíclica del Papa Francisco ‘Laudato Si’, sobre la Ecología.

Enumeremos las propuestas –están mucho más desarrolladas y concretadas de lo que aquí recojo-:

1- Acción de servicio vida saludable. Proyecto de promoción de hábitos saludables y educación para la salud.: 1 de cada 20 niños es obeso en Castilla y León y 1 de cada 5 tiene sobrepeso… 2- Acción de servicio medio ambiente. Proyecto de limpieza de paraje natural… 3- Acción de servicio tercera edad. Proyecto: Ayuda a nuestros mayores. Ellos nos ayudaron a dar nuestros primeros pasos, ayudémosles ahora a caminar en su última etapa… 4- Acción de servicio inmigración. Proyecto ¿Dónde está mi lugar? Somos privilegiados por azar, debido al lugar en el que nacemos… 5- Acción de servicio voluntariado. Proyecto ¿Quién hay ahí?... 6- Acción de servicio banco de tiempo. Proyecto Dando y recibiendo. Creando una sociedad más fuerte… 7- Acción de servicio educación medioambiental. Proyecto Campaña RRR. Vivimos en este planeta como si tuviésemos otro al que ir (Terri Swearingen)… 8- Acción de servicio infancia. Proyecto Segundas oportunidades (para la infancia desfavorecida en el entorno de cada grupo scout). Nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz (Tom Robbins)… 9- Acción de servicio tu barrio. Proyecto Completa tu barrio. Seamos ciudadanos. La unión en el rebaño obliga al león a acostarse con hambre (proverbio africano)… Acción de servicio educación vial. Proyecto Caminar y conducir seguros. Se producen más de 10.000 atropellos al año en España…

No hay una espiritualidad scout propiamente dicha. Pero sí un estilo de vivir la espiritualidad. En el Encuentro “Emaús”, se profundizará vivencialmente en ella, encontrando y dejándose encontrar en el camino, acogiendo al Acompañante. Permanezcan atentos a la pantalla…o al aviso en la red…

Antonio Matilla, consiliario scout.