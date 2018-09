Silvia Domínguez, Laura Gil y Belén Arrojo se cuelgan el bronce con España en el Mundial canario (67-60)

Domingo, 30 de septiembre de 2018

España logra una trabajada victoria frente a Bélgica que no se decidió hasta los minutos finales

España, empujada por el público incondicional de San Cristóbal de La Laguna, lograba hace unos instantes la tercera plaza en el Campeonato del Mundo de Baloncesto femenino y con ello las tres perfumeras integrantes del equipo, Silvia Domínguez, Laura Gil y Belén Arrojo, se colgaban la medalla de bronce.

No fue nada fácil lograr el bronce en un partido con constantes alternativas, y con una-60. Bélgica que no se rindió en ningún momento, ni siquiera cuando en el tercer cuarto las hispanas mantenían victorias superiores a los diez puntos. Lo cierto es que Bélgica llevó la iniciativa de inicio hasta que a partir del segundo cuarto el combinado de Lucas Mondelo ajustaba su gran defensa para igualar el partido y empezar a tomar las primeras ventajas, unas ventajas que durante el tercer cuarto fueron superiores a los diez puntos, aunque no por ello las belgas se rendían en ningún momento.

De hecho, al comienzo del último cuarto a España se le apagaba la luz en ataque y Bélgica lo aprovechaba para ponerse a un punto (55-54). De hecho llegó a tener posesión para ponerse por delante, pero un par de canastas seguidas de Laura Nicholls desde media distancia permitían a España, junto a un triple de Marta Xargay, romper de n uevo el partido para llevarse la victoria por un 67-60.