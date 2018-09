El Salamanca UDS se estrella ante el Fabril y sigue en caída libre (1-0)

Domingo, 30 de septiembre de 2018

El conjunto charro, que desaprovechó un penalti en el 44, no fue capaz de superar a un equipo que jugó sus bazas mucho mejor que los salmantinos

Cinco puntos de dieciocho en juego, uno de nueve como visitante y sólo una victoria en seis partidos disputados, siendo el segundo equipo más goleado. Esos son los fríos números que contemplan a este Salamanca UDS que, con 19 caras nuevas, busca asentarse en la Segunda División B y que, de momento, no parece que esté siendo capaz y ocupa puestos de descenso. Y este domingo, en Coruña, ante un Fabril que sólo había sido capaz de sacar un punto de quince, hincaba la rodilla desaprovechando, incluso, un penalti al borde del descanso.

Si ante el Fuenlabrada, Ponferradina, Burgos o Guijuelo el equipo no ganó, pero tuvo fases muy buenas de juego, en Abegondo hoy el Salamanca UDS estuvo desconocido. Y no es que el Deportivo B le sometiera a una presión asfixiante sino que los pupilos de Campos adolecieron de chispa y de lucidez. Ahora deben analizar el por qué y cambiarlo para el próximo compromiso porque si no las cosas se pueden seguir complicando. Además, Campos ya introdujo los cambios que había atisbado durante la semana: Sotres en portería, Tyson al lateral izquierdo y el regreso de Vivi al once titular.

Como ya hiciera el Guijuelo, el rival salía con más mordiente. Los gallegos trataban de marcar su territorio y cuando el Salamanca UDS quería entrar en el partido, ya iba perdiendo 1-0 por el gol de Quique Fornos al rematar un saque de esquina. Y es que las jugadas a balón parado y la estrategia son y van a ser vitales en esta categoría, tanto en lo defensivo como en lo ofensivo y cuanto más tarde en tomar nota este Salamanca, peor le va a ir.

A partir del tanto, los blanquinegros parecían desperezarse. Sin embargo, a pesar de tener el dominio del balón, no encontraban el camino hacia la portería contraria hasta el final de este periodo. Primero con una falta en la frontal que Manu Molina estrella en la barrera y en el 43 con un penalti por manos de un defensa que marra Pablo González o que acierta a atajar Pedro López o ambas cosas.

La segunda mitad era una especie de calco a la del partido del otro día del Guijuelo, si bien al Salamanca, en esta ocasión, incluso le falló la lucidez que tuvo ante los chacineros. El equipo charro tenía más la pelota ante un rival que ya iba bien con el 1-0 y que se dedicaba a dormir el partido aprovechando cualquier ocasión para perder tiempo ante la permisividad del colegiado que, curiosamente, sólo descontaría luego tres minutos. Sin duda es algo que se debe hacer mirar el colectivo arbitral, porque al final acaban beneficiando siempre al equipo que intenta no jugar. Pero cada uno juega sus bazas y en Segunda B, ésta la van a jugar casi todos los equipos, probablemente el propio Salamanca UDS habría hecho lo mismo en caso contrario. Es lícito, pero va en contra del espectáculo.

Pues con esa tesitura y a pesar de que Pablo González la tuvo en un centro chut de Fer Ruiz, pero no acierta a rematar. A partir de ahí, Campos intentaba dar frescura y mordiente al ataque. Primer entraba Héctor Gómez, que dispuso en el 72 de una ocasión, aunque otro día más tampoco pudo brillar. Moussa sustituía a Pablo González para dar al equipo esa alternativa en el juego de estrategia que tampoco tuvo y al final entraba Júnior por Tyson. El hispano dominicano no tuvo mucho tiempo de entrar en juego, pero, al menos, volvió a dejar ese detalles que le hace reclamar algún minuto más. Con el partido roto, en el 65 primero Sotres se luce a un disparo a bocajarro de May y en la réplica Fer Ruiz, sólo, envia el balón fuera. El Salamanca se fue arriba ante un Fabril que trataba de dejar que el tiempo pasara. Ya en el descuento, de nuevo Sotres evitaba la sentencia mientras el Salamanca UDS se consumía en un quiero y no puedo que le hace seguir una semana más en descenso y con las luces apagadas.

Once inicial: Sotres, Calero, Armando, Toño Vázquez, Tyson, Vivi, Sergio Moina, Pablo González, Manu Molina, Owusu y Fer Ruiz (También jugaron Héctor Gómez, Júnior y Moussa).