Concha de Oro para la película ‘Entre dos aguas’ de Isaki Lacuesta

Domingo, 30 de septiembre de 2018

La película ‘Rojo’ ha sido también una de las vencederas de esta edición con el premio a la Mejor Fotografía y dos Conchas de Plata, al mejor director y mejor actor

La película ‘Entre dos aguas’ de Isaki Lacuesta es la ganadora de la Concha de Oro del 66 Festival de Cine de San Sebastián. Un premio que según ha querido destacar el presidente del del jurado, Alexander Payne, “se otorga con total unanimidad” de todos los miembros.

Bet Rourich, Agnes Johansen, Nahuel Perez Biscayart, Constantin Popescu y Rossy de Palma, con Payne a la cabeza, han querido destacar además la película ‘Alpha, the right to kill’, de Brillante Mendoza, con una mención especial.

A pesar de no haber logrado el máximo galardón del Zinemaldia, la película ‘Rojo’ ha sido una de las vencederas de la noche con un premio técnico (a la Mejor Fotografía para Pedro Sotero) y dos Conchas de Plata: una para Benjamin Naishtat como Mejor Director y otra para Dario Grandinetti como Mejor Actor.

Por su parte, Pia Tjelta se ha hecho con la Concha de Plata a Mejor Actriz por su trabajo en ‘Blind spot’ ('Ángulo muerto'), el descarnado relato rodado en un solo plano secuencia, que transmite, minuto a minuto y en tiempo real, la angustia de una familia que asiste impotente al suicidio de su hija adolescente.

Listado de premiados:

- Concha de Oro: 'Entre dos aguas', dirigida por Isaki Lacuesta

- Concha de Plata al Mejor director: Benjamín Naishtat, por 'Rojo'

- Concha de Plata a la Mejor actriz: Pia Tjelta ('Blind spot', de Tuva Novotny)

- Concha de Plata al Mejor actor: Darío Grandinetti ('Rojo' de Benjamín Naishtat)

- Premio del Jurado a la Mejor fotografía: Pedro Sotero, por 'Rojo'

- Premio del Jurado al Mejor guión: Louis Garrel y Jean-Claude Carrière, por 'Un hombre fiel', ex aequo con Paul Laverty, por 'Yuli'

- Premio Especial del Jurado: Brillante Mendoza, por 'Alpha, The Right To Kill'

- Premio Kutxabank-Nuev@s Director@s: 'Jesús', de Hiroshi Okuyama, con mención especial a 'Viaje al cuarto de una madre', de Celia Rico Clavelino

- Premios Horizontes Latinos: 'Familia sumergida de María Alché, con Mencion especial a 'El motoarrebatador', de Agustín Toscano

- Premio Zabaltegi-Tabakalera: 'Song for the jungle', de Jean-Gabriel Périot. Mención especial a 'Los que desean', de Elena López Riera

- Premio del Público Ciudad de Donostia: 'Un día más con vida', de Raúl de la Fuente y Damian Nenow.

- Premio del Público a la Mejor película europea: 'Girl', de Lukas Dhont.

- Premio Irízar al Cine Vasco: 'Oreina (Ciervo)', de Koldo Almandoz.

- Premio de la Juventud: 'Viaje al cuarto de una madre', de Celia Rico Clavellino.

- Premio de la Industria Cine en Construcción: 'Los tiburones', de Lucía Garibaldi.

- Premio TVE- Otra Mirada: 'The third wife', de Ash Mayfair

- Premio Cooperación Española: 'Los silencios', de Beatriz Seigner

- Premio Glocal in Progress: : 'Nematoma / Invisible', de Ignas Jonynas.

FUENTE: ELNORTEDECASTILLA