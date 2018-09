El último fallo de seguridad de Facebook afecta a 50 millones de cuentas

Sábado, 29 de septiembre de 2018

Los piratas informáticos pudieron acceder a los datos que figuran en los perfiles (género, ciudad de origen...), aunque las contraseñas no estuvieron comprometidas

Facebook reveló este viernes un fallo de seguridad que podría haber permitido que piratas informáticos tomaran el control de “casi 50 millones de cuentas” de usuarios, tal y como publica El Norte de Castilla. “El fallo fue reparado ayer (jueves) por la noche”, afirmó el fundador y jefe de la red social, Mark Zuckerberg, durante una conferencia de prensa para explicar la situación.

Los equipos de la red social “descubrieron un problema de seguridad que afecta a casi 50 millones de cuentas”. “Y nos lo tomamos muy en serio”, explicó el grupo en un comunicado que agregó que “se tomaron medidas inmediatamente”. El FBI, la policía federal de Estados Unidos, se está haciendo cargo del caso.

Zuckerberg explicó que el fallo fue descubierto el martes. “Un atacante ha explotado una vulnerabilidad técnica para robar herramientas de acceso que permiten ingresar en la cuenta de Facebook de aproximadamente 50 millones de cuentas”, indicó, señalando sin embargo que por el momento no saben “si estas cuentas han sido utilizadas” por el pirata informático.

Lo que sabe Facebook es que los piratas informáticos pudieron acceder a los datos que figuran en los perfiles (género, ciudad de origen...), pero no sabe lo que habían hecho o planeaban hacer, precisaron los directivos de la red social durante la conferencia. Aparentemente no utilizaron esta falla para publicar en cuentas pirateadas, según el grupo. Facebook indicó igualmente que las contraseñas no estuvieron comprometidas.

Se trata de un nuevo revés para la mayor red social del mundo y sus más de 2.000 millones de usuarios. Al conocerse la noticia, el valor de sus acciones bajó en la Bolsa, cediendo un poco más del 3,3%.

La confianza de los usuarios de la red está siendo puesta a prueba desde hace meses por varios escándalos, y Facebook está experimentando la peor crisis de su joven historia.