Una salmantina acusada por su exmarido de secuestrar a su hijo asegura tener “pánico” por volver a Fuerteventura

Viernes, 28 de septiembre de 2018

Una salmantina ha sido acusada por su exmarido de secuestrar al hijo de ambos de 20 meses de edad. La madre de Dylan asegura tener “pánico” a regresar a Fuerteventura, lugar en el que residía hasta hace siete meses con sus otros dos hijos, su padre y una hermana, según han asegurado a este diario mediante entrevista teléfonica. Tras su separación de Jonatan Ruiz Rufo en 2017, la vida de Rosa Neto Durán se ha convertido en un calvario. Ahora, Rosa está en busca y captura acusada de secuestrar al hijo de ambos después de que su exmarido pusiera días atrás una denuncia en el Juzgado de Fuerteventura.

Según publica el diario ‘La Provincia, Diario de Las Palmas’, Rosa Neto obtuvo la guarda y custodia de Dylan tras su separación de Jonatan Ruiz, aunque la patria potestad se ejercería de forma conjunta, además de quedar establecido un régimen de visitas y estancias del niño con su padre. Sin embargo, en julio pasado –tras un nuevo juicio– le fue retirada la guarda y custodia, a favor del padre, por incumplimiento del régimen de visitas. Además, según la abuela paterna del niño, Manoli Rufo, en marzo pasado y a instancias del padre, se celebró un juicio en el que se llegó a un acuerdo para que el menor no pudiera abandonar la isla sin el consentimiento del padre, un acuerdo que según la abuela estaba roto incluso antes de firmarlo porque el niño había abandonado Fuerteventura tres días antes. Ante estos hechos, el padre solicitaba al juzgado el cambio de la guarda y potestad, objetivo que logró en julio pasado tras una nueva vista.

Así pues, el padre interponía días atrás una denuncia contra su exmujer por sustracción de menores, detención ilegal y desobediencia, acusaciones a las que ayer jueves sumaba la solicitud de busca y captura de Rosa Neto ante la imposibilidad de ser localizada en Salamanca y no atender las citaciones judiciales, según recoje ‘La Provincia’.

Por su parte, Rosa Neto declara en su defensa ante SALAMANCA AL DÍA que “yo no saque al niño de la isla”, y señala que “él (Jonatan) le dio el consentimiento a mi hermana de sacarlo; que lo miren por los viajes aéreos, el niño no ha viajado conmigo, el niño ha viajado con mi hermana, él tiene buen trato con mi hermana”, a lo que añade que “Jonatan tiene contacto con su hijo quitando que hace mes y medio me han bloqueado los teléfonos. He recibido llamadas de ellos juntos el mes pasado. Yo no soy ninguna secuestradora”, asegura.

Sobre si su hermana hubiera sido la responsable de estos hechos, Rosa señala que “él me ha denunciado a mí, mi hermana no tiene nada que ver porque a mi hermana, Joni le dio el permiso y tuvo que presentar el Libro de Familia y el DNI, no hay ningún secuestro”.

En cuanto a los motivos que han empujado al juez a tramitar la denuncia, Rosa Neto asegura entre lágrimas que “está comprado. Joni ha pedido la busca y captura y se la han concedido en menos de una hora y a mí no me asignan ni un abogado, no quieren llevar el caso”, a pesar de que, en contra de lo que dice la otra parte, asegura que su exmarido conoce su domicilio.

Aunque se muestra dispuesta a entregarse en el Juzgado, “porque no soy ninguna secuestradora”, por momentos solo ve como única salida exponer su caso ante los medios de comunicación, pues está convencida de que si se presenta al juez “me van a detener y me van a deportar a Canarias. Yo quiero que un juez me escuche, pero no el de Fuerteventura, que me lleven a la Audiencia Provincial de Las Palmas, yo me desplazo hasta Las Palmas, pero yo no he cometido ningún secuestro. Tengo tres niños y no he secuestrado a ninguno, nunca he tenido un problema de estos”.

Para Rosa solo hay una culpable en esta historia, “la abuela de Dylan está obsesionada con los nietos, ya le ha quitado la custodia a dos madres”, mientras recuerda que “mis hijos están atemorizados y no pueden hacer vida normal, están en mi casa en Fuerteventura con mi padre y mi hermana, y yo quiero vivir allí como estaba, pero me da pánico entrar en la isla con todo lo que está pasando. Anoche su hermano (de Jonatan) compartió todas mis fotos de Facebook y me puso puta, que era una puta, que no era una mujer ni nada, y no puedo estar consintiendo estas cosas”.

También la madre de Rosa arremete contra ‘los Rufos’, y en especial contra la madre de Jonatan: “Mi hija se ha tenido que venir de Fuerteventura por las amenazas. Esta familia ha tenido más nueras y la abuela le ha quitado los nietos a las nueras porque dice que antes de que su sangre circule por ahí prefiere cortar cabezas. Son muy, muy posesivos”, al mismo tiempo que denuncia que su hija ha sido objeto de maltrato en varias ocasiones, “le ha pegado un montón de veces y la han tenido que asistir ambulancias y todo. Una de las veces le pegó una patada en la cabeza”.