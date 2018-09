“Este año no coinciden con otras fiestas, y va a estar bien, va a haber gente”

Viernes, 28 de septiembre de 2018

A la hora de publicarse esta entrevista, primera hora de la noche del viernes, están arrancando las fiestas de Alba de Yeltes en honor a los Santos Ángeles Custodios. En las horas previas a su celebración, Ciudad Rodrigo Al Día ha charlado con su alcalde, Gerardo Marcos.

-¿Cómo se presentan las fiestas de este año?

-Parece que se va animando la cosa... pienso que va a estar bien, pero eso no sabemos hasta verlo.

-Las fiestas de Alba de Yeltes son de las últimas del calendario en la comarca, ¿se vive con mayor ambiente?

-No sé si hay más, pero la gente del pueblo, a pesar de que se marcharon hace un mes, vienen y está llegando bastante gente joven. Aparte de que este año no coincide con las de El Maíllo o Aldehuela, que suelen coincidir. Yo me imagino que este año va a estar bien, va a haber gente.

-¿Qué trae el programa de este año? ¿Hay novedades?

-Empezamos hoy: tenemos las vaquillas lo primero a las 0.00 horas y luego después el baile, con SMS. Mañana por la mañana tendremos los juegos de los niños, con los hinchables y más cosas, y por la tarde, la capea y después la Orquesta Kronos. El domingo haremos la paella, que es la comida de las fiestas, y vendrá la charanga Santana de Ciudad Rodrigo. Por la noche tendremos discoteca móvil. El lunes será el día más tranquilo, con una actuación de canción española, después haremos la entrega de premios de las distintas competiciones que se han hecho en el pueblo, y un chocolate para marcharnos pronto a la cama. El martes, que es el día de la fiesta, tendremos que ir a misa a las 12. Después tendremos el convite, una actuación de acordeón y luego la Orquesta Obsesión para terminar.

-¿El programa de fiestas lo elabora solo el Ayuntamiento o colabora más gente?

-El programa lo elaboramos en el Ayuntamiento. Porque aquí le dices a los jóvenes, y quieren, quieren, pero luego nadie dice nada.

-¿Cómo está ahora mismo Alba de Yeltes? ¿Cómo ha ido el verano?

-El verano ha estado bastante bien, ha habido bastante gente y el tiempo en sí nos ha acompañado. Con la piscina la verdad es que hemos tenido un éxito que no esperábamos; a la gente le gusta porque está bien preparada. Y por lo demás bien, el pueblo está conforme, contento.

-¿En qué proyectos están trabajando ahora mismo en Alba de Yeltes?

-Ahora vamos a terminar todo el alumbrado, que vamos a cambiar todo lo que nos falta a luz led. Y luego también tenemos una ampliación del cementerio, que no es que sea muy de mi gusto, pero la tenemos. Esas son las más próximas. Luego ya vendrán las elecciones, no sé si me presentaré o no otra vez, y luego ya decidirá el que esté.

-Un último mensaje para estos días de fiesta...

-Lo que quiero es que se pasen las fiestas muy bien, que lo pase bien todo el mundo, que no haya ningún problema. Salud para todos.