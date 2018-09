El PSOE califica de “chapuza” las obras en las plazas interiores del barrio de San José

“El gobierno municipal del PP homologa su chapuza tras finalizar las obras en las plazas interiores del Barrio de San José de Salamanca”. Son declaraciones del concejal socialista Arturo Santos.

En su opinión, “el Consistorio recepciona unas obras que, tal y como advirtió el PSOE tienen muchas deficiencias en su ejecución, presenta múltiples carencias, y cuyo resultado final dista mucho del proyecto que se aprobó y se anunció a bombo y platillo por parte del propio equipo de gobierno municipal”.

Del mismo modo, el edil del PSOE argumenta que “las nuevas zonas ajardinadas además de haberse reducido en número muestran un aspecto deplorable. El césped recién plantado brilla por su ausencia y los espacios verdes se han convertido en arenales o barrizales”.

Otro de los problemas, según Santos, es que “la supresión de plazas de aparcamiento, estrechamiento de calles que dificultan la circulación y falta asfaltado en algunas calzadas previsto y contemplado en el proyecto para que se acometiera o fuera incluido como parte de él”

Por otra parte, añadía que “el mobiliario urbano no se corresponde con el proyecto anunciado y aprobado en cuanto a que el número de juegos infantiles en inferior al previsto, los bancos instalados son de un modelo antiguo y desfasado que el Ayuntamiento ya no utilizaba en proyectos como este y distan mucho de los que se están poniendo en otros barrios y zonas donde se han acometido obras similares a las de San José. Los aparatos biosaludables tienen una funcionalidad menor y especificaciones técnicas inferiores a las que se contemplaba y también de inferior nivel a los que se vienen instalando en otras zonas recién rehabilitadas. Ausencia total de plantas en las jardineras que se han colocado por lo que a día de hoy solo están sirviendo de improvisados basureros”.

Finalmente, se refería a “las nuevas aceras y bordillos muestran una imagen paupérrima vergonzosa con continuos parcheos tras haber utilizado materiales y pavimentos diferentes, desiguales, o provenientes de desechos de obra. El adoquinado y el suelo presenta en algunas partes considerables desniveles donde se crean balsas o charcos de agua, y solo con los escapes del riego por lo que se podría convertir en auténticos ríos en días de lluvia, a lo que hay que añadir una mala planificación o inexistencia de desagües que evacúen el agua. Muchas de estas evacuaciones se han hecho tan mal que el agua se dirige directamente a los portales de los edificios”.

Comunicado del Grupo Municipal Socialista

Con la conclusión de la obras de rehabilitación de las plazas interiores del barrio de San José en Salamanca se confirma lo que ha venido anunciando y denunciando a los largo de los últimos meses el Grupo Municipal Socialista durante el proceso de ejecución. Y es que una vez finalizado este proyecto, la única valoración o calificación que se puede hacer sobre él es la misma que ya fue realizada en su día, y que no es otra que la de gran chapuza por parte del equipo de gobierno municipal del PP en el Ayuntamiento de Salamanca. Y todo ello fruto de la falta de celo, vigilancia, el nulo interés por este proyecto, la escasa preocupación por él y las excesivas bajas o reducciones de presupuesto a la hora de ser adjudicado, con una diferencia de más de 200.000 euros a la baja entre el dinero en el que se adjudicó y la cuantía que tenían previsto destinar.

En esta rehabilitación el equipo de gobierno del PP no ha puesto la misma diligencia que se pone en otros proyectos similares llevados a cabo en otros barrios u otras zonas de la capital demostrando que lo único que pretendía era cubrir el expediente y un leve lavado de cara con el objetivo de maquillar y ocultar esa política de gestión en la que divide a la ciudad, a la hora de prestar servicios o realizar obras, en barrios de primera y barrios de tercera, o lo que es lo mismo, en ciudadanos de primera y ciudadanos de tercera.

Es tal la falta de preocupación del equipo de gobierno del PP por el barrio de San José en particular, y por los barrios trastormesinos en general, que en esta ocasión el propio alcalde, acompañado como es habitual por el primer teniente alcalde, Carlos García Carbayo, no ha realizado la visita oportuna, con la foto de rigor, para recepcionar estas obras una vez terminadas. No se sabe muy bien si por agravio a los vecinos de San José o por remordimiento o no dar la cara ante los vecinos.

En este sentido, el PSOE, anticipándose a la respuesta que el equipo de gobierno va a dar a esta denuncia, acusando al Grupo Municipal Socialista de mentir, reiteramos nuestra invitación, tanto al señor Mañueco, como a Carlos García Carbayo, y que ya hicimos en su día, para que en el plazo de una semana de manera pública y con la presencia de los medios de comunicación, para visitar de manera conjunta las obras de rehabilitación de las plazas interiores del Barrio de San José y que sean los propios vecinos quienes transmitan la opinión en relación al resultado final de dicho proyecto.