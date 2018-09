La Diputación aprueba la ampliación de crédito de la Estrategia de Empleo y el reglamento del Camino de Hierro

Viernes, 28 de septiembre de 2018

El pleno respalda la moción del PP para garantizar la libertad de elección educativa de las familas y la propuesta de Cs para impular la certificación Halal en las empresas cárnicas salmantinas

Con el apoyo unánime de todos los grupos, la Diputación de Salamanca ha aprobado en el pleno de hoy la ampliación de crédito destinado a la Estrategia de Empleo 2018-2020, que pasa de los 2 millones de euros previstos inicialmente a 3,7 millones de euros para atender la gran cantidad de solicitudes presentadas a esta nueva convocatoria.

Como ya adelantó ayer el presidente, Javier Iglesias, el incremento en 1,7 millones de euros permitirá cubrir toda la demanda, ya que se han registrado un total de 302 en la modalidad de autoempleo y 43 en la de fomento del empleo.

Además de la ampliación del presupuesto para desarrollar la Estrategia de Empleo, se ha dado el visto bueno a la distribución definitiva de las subvenciones, con una cuantía máxima de hasta 3,2 millones para el autoempleo y un máximo de 500.000 euros para el fomento de empleo.

Este punto fue aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos de La Salina, aunque Ganemos aprovechó la ocasión para volver a pedir un plan de rehabilitación de viviendas en la provincia y desde Ciudadanos se criticó que se lleve al pleno una nueva modificación a pesar de que “en este caso es muy positiva”, apuntó Jesús de San Antonio.

Reglamento del Camino de Hierro

Sin el respaldo de la oposición, ya que Ganemos, Ciudadanos y PSOE votaron en contra, los votos a favor de los diputados del Grupo Popular ha permitido la aprobación provisional del reglamento de uso y funcionamiento del Camino de Hierro. El diputado de Turismo, Javier García Hidalgo, defendió esta propuesta y el trabajo realizado por los técnicos para su elaboración frente a las críticas de la oposición que pidió dejar este punto sobre la mesa para presentar el en próximo pleno un texto consensuado por todos los grupos de la Diputación.

El diputado de Ganemos, Gabriel de la Mora, acusó al equipo de Gobierno de “falta de respeto a las leyes y a los principios democráticos” en la elaboración de este reglamento, ya que no han podido presentar las alegaciones oportunas. El portavoz de Ciudadanos, Manuel Hernández, también pidió que se dé la oportunidad a la oposición de participar en su redacción porque, según señaló, “es un copia y pega de un reglamento de otra ruta” y es necesario adaptarlo a las singularidades del Camino de Hierro salmantino. “Estamos ante un magnífico proyecto y no nos gustaría que no se convirtiera en otro Vega Terrón”, puntualizó.

La portavoz socialista, Carmen García, justificó el voto en contra de su grupo asegurando que, “aunque es un proyecto en el que creemos, no podemos apoyar este reglamento de uso al ser un corta y pega de de otro camino que no tiene nada que ver con el de Salamanca”, además de que “existen problemas graves de seguridad”.

Del diputado de Turismo insistió en que “es un reglamento muy trabajado” y que la oposición ha tenido la oportunidad de presentar alegaciones durante el periodo de exposición pública y no ha habido ninguna, mientras que el presidente de La Salina, Javier Iglesias, hizo una invitación a los diputados para visitar y recorrer los casi 18 kilómetros del camino y después tener en cuenta sus sugerencias.

Sin debate y por unanimidad se ha aprobado la modificación del Plan de Cooperación económica a las obras y servicios de competencia municipal 2018-2019 de Encinas de Abajo, Barbadillo, Endrinal, Fuentes de Oñoro, Molinillo, Navalmoral de Béjar, Puebal de San Medel y Valdelacasa.

Mociones de los grupos

En cuanto a las mociones presentadas en el pleno, solo tres han sido aprobadas. La primera, la llevada a la sesión por el Grupo Popular de la Diputación para “garantizar la libertad de elección educativa de las familias” y que contó únicamente con el apoyo de PP y Ciudadanos. Por unanimidad ha salido adelante la propuesta del PSOE en apoyo al colectivo de Tropa y Marinería #45sindespidos.

La iniciativa de Ciudadanos para impulsar la certificación Halal en las empresas cárnicas salmantinas ha sido respaldada por todos los grupos y la Diputación se ha comprometido a instar a la Junta a que lleve a cabo en Salamanca alguna de las acciones de formación que ya se imparten en la Comunidad. El diputado de Cs Jesús Luis de San Antonio agradeció el apoyo, destacando “la importancia que supone para la provincia incentivar que nuestras empresas logren esta certificación Halal” porque, entre otras cosas, “nos ofrece la posibilidad de ampliar nuestro mercado y nuestras oportunidades comerciales ya que la población musulmana está aumentando al igual que su poder adquisitivo”.

Sobre la mesa quedó la moción del PSOE para la creación de una guía provincial de rutas de bicicleta de carretera y de montaña que incluya los correspondientes recursos que se pueden encontrar en ellas, ya que el equipo de Gobierno estudiará cómo poder implantar una aplicación móvil o informática con la que se optimicen todos los recursos disponibles, como había solicitado el socialista Manuel Ambrosio Sánchez.

Con los votos en contra del PP quedaron rechazadas las dos mociones presentadas por Ganemos, una contra la politización y la temporalidad del personal en la Diputación y otra en la que se planteaba crear una convocatoria de subvenciones a las asociaciones de mayores de la provincia. Tampoco salieron adelante las propuestas del PSOE sobre la despoblación y la creación de un registro de viajeros en albergues y establecimientos hosteleros de titularidad municipal.

Fotografías de Alberto Martín