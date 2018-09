De estatuas.

Foto obtenida en Salamanca en el ayer

El jueves se inauguró, autoridades fotogénicas incluidas, una estatua en honor de Vicente del Bosque. Sin lugar a dudas un insigne salmantino, aunque no lo conozco personalmente es una persona que aprecio y de la que tengo muy buena opinión. Y desde luego no pienso ni por un momento dudar de la importancia del deporte profesional en nuestra sociedad y que se le reconozca. Pero eso no quiere decir que esté de acuerdo con el emplazamiento de su estatua.

A principios de año Salamancartvaldia nos deleitó con esta curiosa foto nevada de 1959 de la Plaza del Liceo.

La Plaza del Liceo siempre me ha parecido un espacio anodino y sin gracia, más allá de la calidad de la arquitectura que la conforma. No es Salamanca un ejemplo en cuanto al diseño y tratamiento moderno de plazas, en especial en el interior de la primera ronda que es nuestra principal zona de encuentro y escaparate. Es difícil encontrar alguna atractiva, o no tienen rastro de vegetación, ni bancos o fuente para beber, o la llenan con una pradera vallada de césped, eso si no se sacrifica a mejor gloria de las terrazas hosteleras. Para descubrir algo interesante tenemos que pensar en un diseño más decimonónico, como Colón, la Libertad o los Bandos y poco más.

Poco a poco se colocan en espacios públicos homenajes a personajes insignes, tanto de gran trascendencia como de nuestra pequeña historia. Aunque tampoco es que sea muy afortunado en demasiados casos el resultado estético, no hablo de la factura de la escultura sino de su encaje con el entorno. Bien es cierto que existen omisiones sorprendentes, como que quien otorga la categoría de Estudio General a nuestra Universidad, Alfonso IX de León, ni siquiera se recuerda en algún medallón de nuestra Plaza Mayor. Por no hablar de los Constitucionalista de pro, que destierran el homenaje de la ciudad a la Constitución a un espacio más que discutible que no es precisamente su Plaza para poner en su lugar… nada.

Tenemos una larga historia en la que indudablemente sobresalen personajes que merecen ser recordados. Sería buena idea crear un programa de embellecimiento de espacios públicos en toda la ciudad, no sólo del centro, abierto desde luego a la participación ciudadana. Y en él incorporar esculturas con unos criterios que de alguna forma determinen las ubicaciones más adecuadas para cada caso. Evitando resultados como el horroroso homenaje instalado en una pared junto a la estatua del poeta José Ledesma. Es indudable que Adares no puede estar en otro sitio que no sea la Plaza del Corrillo, o la turronera de La Alberca en el Mercado, como así debería suceder con la Constitución.

Rafael Farina en su barrio, al fondo tras la señal de dirección prohibida la Constitución.

Pero la pregunta es ¿un deportista como Vicente del Bosque debe estar en la Plaza del Liceo?. No olvidemos que ya tiene dedicada una calle y el campo de fútbol más presentable en nuestro término municipal. Creo que en el Barrio de Garrido hay espacios que también merecen ganar en calidad urbana recordando a quien fue uno de sus más insignes vecinos.