El Santa Marta busca recuperar sensaciones en casa del Zamora

Viernes, 28 de septiembre de 2018

Después de dos inmerecidas derrotas frente a Arandina y Burgos Promesas, los chicos entrenador por Arturo Martín quieren puntuar en el Ruta de la Plata

Después del Astorga y Arandina, toca el Zamora. El camino del Santa Marta en Tercera División, como era de esperar, no encuentra facilidades. Tras jugar ante dos de los favoritos para disputar la fase de ascenso, ahora llega el turno ante otro de los 'gallitos' de la categoría. El Zamora marcha cuarto clasificado con ciez puntos, después de lograr tres victorias (Cultural B -0-2-; La Granja -0-3- y Astorga -1-0-), un empate (Almazán -0-0-) y solo una derrota (ante el Ávila 2-3 en la jornada dos).

Se trata de un equipo con mucha calidad, que comenzó la temporada dirigido por el experimentado Carlos Tornadijo, y con el claro objetivo de meterse en el play off al final de temporada, aunque hace dos jornadas fue destituido y desde entonces es dirigido por Fabio Nevado. En sus filias cuenta con futbolistas salmantinos como Coque o Juanan y veteranos como Sergio Sánchez.

El Santa Marta, tras un arranque excepcional, con 7 puntos de 9 posibles en las tres primeras jornadas, ha encadenado dos derrotas consecutivas en casa, ante la Arandina (1-2) y ante el Burgos Promesas (0-1) sin que ninguna de ellas fuera merecida. Pero ahora el equipo debe encarar el futuro dejando a un lado estos resultados y tratar de sobreponerse a las adversidades ante un rival de la talla del Zamora, ante el que intentará mantener el nivel sólido de juego en defensa y tratar de aprovechar alguna ocasión para sacar un resultado positivo antes del parón de la próxima semana con motivo de la disputa del Campeonato de Selecciones UEFA.

Para la visita a Zamora, el técnico del equipo, Arturo Martín, no podrá contar con el lesionado Chopi, con un esguince de tobillo, mientras que el resto de jugadores podrán formar parte de la convocatoria. También el portero Charly, que se ha ejercitado con normalidad durante la semana.El partido será especial para tres de los jugadores UDSM que se formaron en la cantera del Zamora como Ioritz, Yuberth y Barbero.

El entrenador del equipo, Arturo Martín, se ha referido al Zamora como el club que más ha invertido en su plantilla esta temporada, "un rival hecho para ganar la Liga y aunque su entorno puede estar algo agitado por el cambio de entrenador, sus números son muy buenos, está en play-off... y no creo que sea un rival más fácil de lo que parece, porque tiene individualidades buenísimas y al final el juego de equipo lo da el tiempo. Es normal que esté en un periodo de construcción en lo colectivo".

Respecto al partido, el entrenador del Santa Marta apela a ser un "equipo valiente en todos los aspectos, inculcar a los chicos la idea de que sean protagonistas, que no se arruguen y que el contexto no les influya a la hora de tomar decisiones y esperar nuestros buenos momentos, entrando pronto en el partido para no darles ventaja, con nuestras ideas e intentar plasmar esa idea en oportunidades".