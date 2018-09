Los farmaceúticos visibilizan su razón de ser en una carpa en la Plaza de Los Bandos

Jueves, 27 de septiembre de 2018

El acto se enmarca dentro del I Congreso de Facultades de Farmacia

La carpa ‘El farmacéutico que necesitas’ muestra en Salamanca el valor de los servicios farmacéuticos para mejorar el uso de los medicamentos y la salud pública. Esta carpa se ha ubicado en la Plaza de los Bandos y ha ofrecido servicios relacionados con la medida de la presión arterial y el cálculo del riesgo cardiovascular, medida del colesterol y la glucemia, asesoramiento nutricional, apoyo para dejar de fumar y educación sobre el uso adecuado de los medicamentos.

La carpa ha sido instalada por la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) y Ratiopharm, con la colaboración del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Salamanca, en el marco del I Congreso Internacional de Facultades de Farmacia.

La carpa ha sido visitada por distintas personalidades locales y sanitarias, quienes han estado acompañadas por el presidente de SEFAC, Jesús C. Gómez; el presidente del COF de Salamanca, Carlos García, y el presidente de SEFAC Castilla y León, Tomás Codesal.

El objetivo de esta iniciativa es mostrar a la población el potencial asistencial que tienen los farmacéuticos comunitarios y sus servicios en materia de medicamentos y promoción de la salud.

Esta carpa, abierta de 10.30 a 19.00 horas, ha sido visitada por distintas personalidades locales y sanitarias, entre ellas el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco; la teniente de Alcalde de Salud Pública, María José Fresnadillo; y el decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Salamanca, Antonio Muro, quienes han estado acompañados por el presidente de SEFAC, Jesús C. Gómez; el presidente del COF de Salamanca, Carlos García, y el presidente de SEFAC Castilla y León, Tomás Codesal, así como por la coordinadora de la carpa, la farmacéutica Marisa Alonso, secretaria de SEFAC Castilla y León. “En la carpa se han ofrecido distintos servicios profesionales farmacéuticos protocolizados, consensuados con sociedades científicas médicas y dirigidos a la población para dar a conocer la actividad asistencial que puede llevar a cabo el farmacéutico comunitario no solo en materia de medicamentos, sino también en materia de salud pública que muchas veces no son suficientemente conocidos y valorados”, ha explicado Codesal.

De este modo, la población salmantina ha podido acceder a servicios como medida de la presión arterial y cálculo del riesgo cardiovascular, asesoramiento nutricional, apoyo para dejar de fumar, manejo de inhaladores, medida del colesterol y la glucemia, uso de insulinas y educación sobre el uso de medicamentos.

Carlos García ha explicado que esta iniciativa acerca aún más al farmacéutico comunitario a la población, en este caso, a los salmantinos, que ya ven a los farmacéuticos como un eslabón más de la cadena sanitaria. También ha señalado la importancia que tiene la prestación de este tipo de servicios farmacéuticos en la población del entorno rural, donde en muchas ocasiones el farmacéutico es el único agente sanitario de pequeños municipios.

En cada uno de estos servicios, la población asistente ha comprobado lo que pueden aportar los farmacéuticos comunitarios para mejorar su salud. Por ejemplo, en materia de diabetes, los farmacéuticos pueden contribuir decisivamente a su detección precoz. No en vano, la prevalencia de la diabetes en España está por encima del 13 por ciento y más del 6 por ciento (la mitad de las personas con diabetes existentes) está sin diagnosticar. Otra de las patologías en las que el farmacéutico puede hacer mucho es en el campo de la hipertensión arterial y el riesgo vascular. La prevalencia de la HTA alcanza el 35-40 por ciento en la población española mayor de 18 años, y un gran porcentaje de la población con HTA no está diagnosticado (entre el 40 y el 45 por ciento).

Por lo que respecta a la salud pulmonar el farmacéutico también puede prestar servicios como la cesación tabáquica o la prevención y el cribado de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). La EPOC es una enfermedad que padecen más de dos millones de personas en España, es la cuarta causa de muerte y tiene un infradiagnóstico superior al 70 por ciento, por lo que los farmacéuticos pueden contribuir decisivamente a detectar pacientes en riesgo y, en coordinación con los médicos, mejorar la adherencia al tratamiento, así como en el abordaje del tabaquismo.

Precisamente, la falta de adherencia a los tratamientos es también un aspecto vinculado a la educación con el uso de los medicamentos. Este servicio, que también se ha incluido en la carpa, puede ayudar no solo a evitar problemas de salud sino también a conseguir una mayor eficiencia de los recursos sanitarios disponibles. Al margen de los efectos en salud que tiene por ingresos hospitalarios, la falta de adherencia provoca un alto coste que podría invertirse en otras acciones si se aprovecharan mejor los conocimientos de los farmacéuticos comunitarios. De hecho, se estima que cerca de la mitad de los pacientes con patologías crónicas no cumplen correctamente con su tratamiento farmacológico o lo abandonan.

La carpa El farmacéutico que necesitas es una iniciativa que, además de Salamanca, ha visitado hasta ahora las ciudades de Las Palmas, San Sebastián, Zaragoza, Palma de Mallorca, Tarragona, Valencia, Madrid, Badajoz, Santander, Santiago de Compostela, Bilbao, Granada, Cáceres, Santa Cruz de Tenerife, Murcia, Sevilla, Alicante, Albacete, Barcelona, Málaga, Vitoria y Ourense. El 98 por ciento de la población que ha pasado por la carpa considera los servicios ofrecidos como buenos o muy buenos y el 88 por ciento asegura conocer mejor su estado de salud tras el paso por la carpa.

Como complemento a esta iniciativa, ayer se celebró en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca el coloquio Los servicios profesionales farmacéuticos en el marco del sistema sanitario, en el que representantes de la Administración, los farmacéuticos, los médicos y los pacientes debatieron sobre el papel de los farmacéuticos en la salud de la población. El coloquio fue moderado por el presidente de SEFAC, Jesús C. Gómez, y contó con la participación de Agustín Álvarez, director general de Salud Pública de Castilla y León; Carlos Treceño, presidente del (Concyl); Luis García, médico responsable de la Unidad de Investigación del centro de salud La Alamedilla; Belén Bernal, presidenta de la Federación de Asociaciones de Diabetes de Castilla y León, y Elena Jiménez, responsable de Márketing de Ratiopharm.

Constituida en marzo de 2001, la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (SEFAC) es una asociación científica y profesional de ámbito nacional con más de 4.500 asociados y catorce delegaciones que tiene como objetivo prioritario profundizar en la cartera de servicios asistenciales de la farmacia comunitaria y convertirse en interlocutor científico de referencia del farmacéutico comunitario con las distintas administraciones y con el resto de las profesiones sanitarias. Más información en www.sefac.org.