Mayoral hace eterna la figura de Vicente del Bosque con una escultura en la Plaza del Liceo

Jueves, 27 de septiembre de 2018

El técnico volvió a hacer gala de su humildad y de su salmantinismo y no ocultó su emoción y satisfacción con la obra

La figura de Vicente del Bosque ya luce eterna en la Plaza del Liceo a través de la escultura encargada por el Ayuntamiento y realizada por Fernando Mayoral. El seleccionador acudía junto a su familia a la inauguración que estuvo precedida de un acto en el Salón de Recepciones, donde el alcalde, Alfonso Fernández Mañueco, señalaba que “inauguramos esta escultura como muestra de respeto y gratitud a nuestro ilustre vecino. Salamanca es una gran ciudad por muchos motivos, ciudad cómoda y segura y lo mejor de Salamanca son sus gentes, personas como tú. Los salmantinos somos nobles, humildes, solidarios y trabajadores como tú, sobre todo un gran corazón como el tuyo Vicente”, comentó el alcalde, que hizo un erpaso por los méritos de Del Bosque. “Ha sido jugador y entrenador de los mejores del mundo, es absolutamente inigualable. Por encima de las victorias deportivas, lo que siempre hemos visto es tu cercanía, sencillez, compromiso personal y es algo que nos llena de satisfacción. Eres salmantino por los cuatro costados y hoy, desde luego, se te hace reconocimiento por tus éxitos. Tú eres también representante de tantas personas que se merecen en nuestra ciudad una figura. Tu hoy estás representando a todas esas personas. Queremos devolverte el cariño. Fernando -Mayoral- también es un salmantino que nació en Valencia de Alcántara y que también se siente salmantino. Pocos artistas hay en la ciudad que tengan tantas esculturas aquí y queremos que sigas con nosotros muchos años Fernando”, añadía. Además, afirmó que “lo que si quiero decir es que queremos que sea una escultura vivida. A ras de suelo, que la gente pueda integrarse, disfrutar de ella y acariciarla”

El periodista Roberto Gómez comentó que “Vicente del bosque es Salamanca en estado puro, tiene el sentimiento de lo que es ser salmantino de pro, amante de su ciudad, el mejor promotor turístico, es Salamanca con amor, con orgullo y es salmantino con el placer de llevar el nombre de Salamanca todo el mundo. Hoy se que es un día especial para Vicente, este no es un premio, pero es la emoción más grande verse reflejado en la escultura”, comentó Gómez antes de dar la palabra a Del Bosque.

El técnico campeón del Mundo afirmó que “en primer lugar tengo palabras de agradecimiento. He tenido la gran suerte de estar en un club como el Real Madrid, donde me enseñaron la vida. Nunca he dejado de venir, hemos arreglado nuestra casa en Salamanca y le gusta a mis hijos que nacieron en Madrid y para mí eso es una ilusión. Les encanta. En lo deportivo, en los últimos años, lo que se ha hecho ha sido intentar siempre buscar las mejores relaciones entre los componentes de la selección y hemos tratado de darles las mejores herramientas al equipo. Debemos transmitir a la juventud que admitir la derrota es parte del juego. A nivel personal ejerceré de salmantino hasta el final”.

El autor de la obra, Fernando Mayoral, comentó que “cuando te encargan una obra de este calibre con un personaje de este calibre te pones muy nervioso. Yo espero que sea aceptada ya que con mucho cariño la he hecho”.

Por último Mañueco quiso “agradecer a los veintiséis concejales la unanimidad de este proyecto, un agradecimiento a los concejales de la oposición y a otra persona, Trini -esposa de Del bosque-, porque si no es por ella esto no lo hubiéramos conseguido pero desde luego hacer un agradecimiento a la familia por hacer esto posible”, sentenció.

Vídeo: Lydia González