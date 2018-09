Tudanca cree que es una oportunidad histórica para que el PSOE gobierne en Castilla y León

Jueves, 27 de septiembre de 2018

El líder socialista defiende que el Gobierno mantiene los plazos de las infraestructuras y todo lo heredado en cuanto a infraestructuras en Salamanca

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, inauguraba esta tarde “el inicio del curso político de los socialistas salmantinos”, tal y como señalaba Fernando Pablo, que no tuvo dudas al afirmar que el leonés será “el próximo presidente de la Junta”. Tudanca, en su reunión con militantes socialistas de Salamanca, dejó claro que tiene ya la vista puesta en la próxima legislatura y que estos encuentros se celebran “en aras a enriquecer el proyecto socialista, el programa. Estamos en un momento decisivo, a las puertas de una oportunidad histórica de cambio en nuestra tierra, una tierra que sufre el drama de la despoblación, consecuencia del fracaso de un proyecto, de un fin de ciclo claro, el del PP, que ha fracasado en sus políticas de los últimos 30 año, que hace que la gente se marche de aquí. Lo que vamos a ofrecer los socialistas va a ser un programa de gobierno, no electoral, porque esta vez vamos a gobernar Castilla y León”, señaló de forma tajante.

“Es hora de que esta comunidad tenga el cambio que merece y necesita. Por eso vamos a hablar de reindustrialización, de luchar contra la despoblación, igualdad de oportunidades, proteger servicios públicos, regeneración democrática. Esto es lo que estamos haciendo. Ya hemos propuesto una reforma del Estatuto de Autonomía para acabar con los aforamientos y blindar el suelo social. Un plan de retorno profesional y científico, para que vuelven nuestros jóvenes. Hemos propuesto y conseguido, entre otros gracias a la aportación de Fernando Pablos, una bajada de las tasas universitarias histórica. Esto demuestra que los socialistas somos útiles, queremos ser útiles y queremos aprovechar esta oportunidad para que Castilla y León recupere su futuro, optimismo y esperanza perdidos”, añadía.

También dejó claro que las inversiones siguen en Salamanca con todo lo heredado del anterior Gobierno. “Espero, además, que se aceleren, porque lo que ha hecho el PP es paralizar. No hay más que compararlos con los de Zapatero. Con los socialistas se ha ejecutado tres veces más que con Mariano Rajoy”, comentaba. También a ludió a la intransigencia con la currupción.

En la posterior puesta en común junto a Pablos, Tudanca comentó que “quiero compartir con vosotros unas breves reflexión. Al encontrarnos en un momento decisivo que va mucho más allá de Salamanca y Castilla y León. Después de una época muy mala en el PSOE hemos conseguido quitar de España un gobierno corrupto y lo que está pasando en este país es que la derecha popular no soporta la España democrática y la ofensiva va a ser dura y difícil. Me parece que es momento de que los militantes del PSOE actuen para defender nuestro proyecto político. El momento es decisivo también en Castilla y León. Estoy convencido de que tendremos una oportunidad histórica. Esto no es una aspiración del partido socialista sino de una tierra que esta muriendo, al borde del precipicio. No hay más que ver los datos de despoblación y Salamanca ha perdido mas de 21.000 personas”, reflexionaba el político socialista. “Estamos en una comunidad autómona que se desindustrializa, con un desequilibrio entre comarcas y provincia,con una gran brecha salarial, cuyos servicios públicos están cayendo,... Vivimos en una comunidad en la que los últimos cuatro años hemos pasado porque Herrera dijera que su mayor logro había sido dejar Castilla y León fuera del mapa de la corrupción sabiendo que Castilla y León esta dentro de la corrupción del Partido Popular”, añadía.

“Tenemos un programa electoral,un programa de gobierno realista y tienen que vernos como un gobierno sólido, por eso más allá de la crítica estamos esforzándonos en hacer propuestas: que en esta comunidad haya un patio industrial, que incluyéramos la inversión en I+d+I, cambiar modelo económico y productivo, restaurar el estatuto de autonomía para acabar con afloramientos y que se blinde él fondo social”, comentaba.

Fotos: Lydia González