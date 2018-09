El CD Guijuelo no quiere dormirse tras la victoria en el Helmántico y espera un duro partido el domingo

Jueves, 27 de septiembre de 2018

El equipo chacinero afronta dos partidos seguidos en casa, siendo el primero el próximo domingo a las 19.30 horas frente al Unión Adarve

Tras la brillante victoria del pasado domingo en el Estadio Helmántico, el CD Guijuelo ha vuelto al trabajo para afrontar el primero de dos partidos seguidos en casa. El Unión Adarve visita el Municipal el próximo domingo a las 18.30 horas.

El equipo se encuentra en un momento dulce ya que el inicio liguero, tras tres victorias y dos derrotas les ha situado en la séptima posición con nueve puntos, el mejor arranque de temporada en los últimos años. Sin embargo, en el equipo no quieren dormirse en los laureles y ya están pensando en el próximo partido con el obtivo de hacer del Municipal un difícil campo para los rivales. El técnico, Ángel Sánchez, destacó que lo complicado inicio empieza ahora: “No quiero pensar mucho en los partidos pasados, ahora el rival es el Unión Adarve y en eso nos centramos. Algunos piensan que el inicio de liga era lo más complicado para nosotros, y yo creo que lo más difícil empieza ahora. El estar ahora con 9 puntos no supone nada, estamos en la jornada 5 y no hay que darle la importancia a la clasificación. Tenemos que estar orgullosos de nuestro trabajo. Dominamos varios registros y nos adaptamos bien, y creo que es para estar muy satisfechos”.

Un rival difícil, es lo que espera el entrenador del Guijuelo. “El domingo nos va a visitar un rival muy complicado, que hasta la fecha sólo ha perdido un partido. Mantiene la esencia de años anteriores. Es un equipo con mayúsculas, manejan muy bien el balón, y tienen jugadores de mucha calidad como Gianni, Portilla u Olmedo. Somos conscientes de lo que va a venir al Municipal y creo sinceramente que hasta la fecha es el rival más díficil al que nos vamos a enfrentar. Son un equipo con calidad, pero humilde como nosotros, por lo que va a ser un encuentro muy disputado”, señaló Sánchez.

En cuanto a la plantilla, el equipo pierde para los próximos encuentros a Ayala, que sufre una rotura de fibras de casi un centímetro. En cuanto a Razvan, ya está prácticamente recuperado y estará listo para el partido del domingo.