La Junta “parchea” la falta de Pediatra enviando dos facultativos sin especialidad para cubrir el servicio

Miércoles, 26 de septiembre de 2018

PEÑARANDA | La alcaldesa de la ciudad, Carmen Ávila, ha reiterado la petición para que envíen a un Pediatra mientras solicita al PP que exija a la Junta esta misma medida y no se conformen

El Pediatra en sustitución del titular que se encuentra en su periodo de vaciones finalmente no va a llegar. Así lo ha anunciado este miércoles la alcaldesa de Peñaranda, Carmen Ávila, quien ha desgranado los diferentes contactos mantenidos y de los que finalmente se ha conseguido el envió de facultativos no especializados en este área para ocuparse de la atención de los niños.

Ávila ha detallado que a través del Coordinador del Centro de Salud ya está prevista la convocatoria para una reunión del Consejo de Salud, en la que abordaran la situación del Pediatra y la problemática que puede avecinarse en los próximos meses por la jubilación de varios facultativos.

La Gerencia de Salud ha sido otro de los receptores principales de estos contactos, en los que la primera edil ha mostrado el disgusto y la preocupación que mantienen desde el PSOE de Peñaranda ante la gravedad que supone la no existencia de Pediatra en sustitución. Desde el organismo sanitario han explicado que actualmente “no hay Pediatras para la ocupar la vacante, es una situación repetida en toda la provincia” tras lo que Ávila exponía que “no concibo como los responsables de Sanidad de la Junta no podían tener previsto en ningún momento la situación que se nos podía avecinar” y añade que para ofrecer una solución “el parche que nos han dado es que durante esta semana y la que viene enviaran facultativos sin titulación específica en el área, aunque con conocimientos y experiencia en pediatría. No desmerezco su trabajo, pero no tiene la especialidad que requerimos”.

Será la próxima semana cuando se incorpore una médico más para que cubra el servicio, alternándose con la que esta semana ha ejercido y completar así la el tiempo. “Agradezco que intenten solventar esta situación, pero de ningún modo comparto la forma de gestionar un problema que sabían más que de sobra que se iba a dar” explica la regidora peñarandina, a lo que reitera su petición para que envíen un Pediatra que pueda hacerse cargo de los casi 800 niños de la ciudad, a los que se unen todos los que forman parte de la zona de acción en la comarca.

Al respecto de la información publicada en redes en las últimas horas por el Partido Popular, en la que se hacían públicos contactos con la Gerencia de Sanidad por parte de la portavoz del Grupo, Carmen Familiar, la alcaldesa afirmaba que “no pueden ir a remolque de las gestiones que este Ayuntamiento está realizando. Les pediría que exijan a sus compañeros de partido en la Junta que actúen y envíen a un Pediatra. No podemos ser tan conformistas como es el Grupo Popular. Me parece una indecencia que se conformen con estos parches sinceramente”.

Carmen Ávila reclamaba mejores condiciones laborales y salariales para los profesionales médicos que se han formado en Castilla y León y que no tengan que marcharse fuera, situación sobre la que afirma que “es penoso y lamentable que teniendo un Hospital Clínico Universitario en Salamanca nos encontremos sin Pediatras”.