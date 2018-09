Miércoles, 26 de septiembre de 2018

Bajo el título 'Mediaset, mucho más que TV', la responsable de la estrategia en redes sociales y gestión de cuentas del grupo audiovisual MEDIASET (Telecinco, Cuatro, Divinity, Mitele, Radioset, etc.) ha desarrollado este miércoles cómo ha sido el proceso de adaptación en las redes sociales del Grupo, en función de las tendencias de uso y del consumo de contenidos, "en internet el contenido digital de televisión ha pasado a generar un contenido extra que ha ido creciendo y no tenía que ver con la TV. Por eso el contenido se ha divido en dos partes: contenido nativo solo para internet, y contenido sobre televisión", afirmó.

Got ha detallado el proceso de monitorización que tiene el Grupo, "analizando hasta 200 mil comentarios sobre televisión al día de nuestros programas y de los programas de otras cadenas, porque de todo aprendemos". Un proceso del que se extrae que "de lo que más se habla en redes sociales es sobre realities y Telecinco es la cadena que genera más conversaciones". La manager ha explicado también la importancia del uso de una herramienta propia que sirve para medir la información, afirma, "no solo cuantitativa, sino cualitativa y que es útil para los distintos departamentos de marketing, producción, programación, comercial, auditoría, etc. "Una herramienta en tiempo real que permite saber de qué se está hablando (programas, comentarios, palabras más mencionadas, usuarios más influyentes, etc) "que dan pistas para generar más contenido".

La responsable ha explicado la estructura del equipo digital que se encarga no sólo de las redes sociales, con más de 200 cuentas activas en Facebook, Instagram y Twitter, sino de las webs de Telecinco, Cuatro, Divinity, Mitele, y de proyectos no relacionados con TV como 'el tiempo hoy' 'yass' o 'mtmad' (de vídeos solo para internet).

La periodista ha destacado que "el 23% de tráfico web de medios procede de redes sociales". De los que, un 88% procede de Facebook, un 7% de Twitter, un 4% de Instagram y un 1% de Youtube. Y ha asegurado que "antes Facebook era la principal fuente de tráfico para los medios de comunicación hasta la caída de su alcance orgánico, donde le superó Google".

Sonia Got

Ha sido redactora en los servicios informativos de la Cadena SER, jefa de asignaciones en Localia TV y directora de Comunicación enPlural Entertainment. Desde febrero de 2013 es Social Media Manager en Mediaset España. Imparte clases en el Máster en Creación y Gestión de Contenidos Audiovisuales de la Universidad Europea de Madrid y en el Posgrado en Branded Content y Transmedia Storytelling de Inesdi Digital Business School.