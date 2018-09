Castilla y León, líder nacional en la producción de automóviles, con el 20% de los vehículos fabricados

Miércoles, 26 de septiembre de 2018

El consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, ha presidido, dentro del proyecto GEMCAT, la mesa para el desarrollo del Diálogo Social en el sector de la automoción, impulsada por Castilla y León como líder en la producción nacional de automóviles, con el 20,36 % de los vehículos fabricados en España en 2017, por delante de Cataluña y Galicia.

Este sector ocupa en la Comunidad a 35.000 trabajadores directos, 35.000, en el sector auxiliar, y 70.000 en empleo indirecto. Castilla y León ensambló en 2017 580.000 vehículos. El sector representa un 25 % del PIB y el 41 % de las exportaciones de la Comunidad.

En este encuentro han participado, por parte de Castilla y León, representantes de las consejerías de Empleo, Economía y Hacienda, de la Fundación Anclaje y de los Agentes Económicos y Sociales de la Comunidad. La presencia portuguesa ha estado representada por los responsables de la Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, por la Autoridade para as Condiçoes do Trabalho; por la Confederaçao Empresarial do Alto Minho y por UGT Viana.

Proyecto GEMCAT

El proyecto Generación de Empleo de Calidad Transfronterizo, GEMCAT, forma parte del Programa de Cooperación Transfronteriza (POCTEP) que tiene como objetivos el impulso de la innovación, la competitividad empresarial, la prevención de riesgos y la mejora en la gestión de los recursos naturales, la adaptación al cambio climático, la mejora de la capacidad institucional y la eficiencia de la administración pública, desarrollando nuevas estrategias de diálogo e interrelación entre los agentes que operan a ambos lados de la frontera.

El proyecto GEMCAT se sustenta en cuatro ejes fundamentales con el objetivo de mejorar las políticas de estímulo para la creación de empleo de calidad, a través de la cooperación.

El desarrollo de un Diálogo Social transfronterizo se construye a través de grupos de trabajo permanentes para crear empleo de calidad y de mesas de Diálogo Social transfronterizo en los sectores estratégicos, como automoción o industria 4.0. También se organiza un foro anual de Diálogo Social transfronterizo para compartir experiencias entre todos los socios del proyecto.

El compromiso social por un empleo de calidad se refleja en la promoción, mediante una agenda de RSE transfronteriza, de un programa para la inclusión de la RSE en las PYMES, en el espacio transfronterizo y la creación de cuatro RSE-Innolabs para aportar soluciones concretas a los desafíos de la responsabilidad social empresarial.

El crecimiento demográfico, la conciliación responsable e igualdad de oportunidades centran el tercer eje. Se creará un comité compuesto por todos los socios para analizar la evolución demográfica en el espacio transfronterizo, se diseñará una serie de políticas públicas que mejoren la conciliación y se convocarán premios empresariales que reconozcan trayectorias en la implantación de políticas de igualdad y conciliación.

Por último, la transferencia de conocimiento y la experiencia se promoverá a través de la mejora en la participación de los agentes sociales transfronterizos en los procesos de diálogo social europeo, con la creación de un banco multimedia de experiencias y buenas prácticas en materia de conciliación y grupos de trabajo con otras regiones y comunidades autónomas.

Socios y presupuesto económico

GEMCAT está participado por seis socios españoles y portugueses entre los que se encuentran la Consejería de Empleo de la Junta de Castilla y León, la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, la Secretaría Xeral de Emprego de la Xunta de Galicia, que actúa como líder del proyecto, y por parte lusa, la Comunidad Intermunicipal de Alto Minho, el Municipio de Braga y la Universidad de Oporto.

El proyecto cuenta con una financiación total para tres años de 1.376.190 euros, cofinanciados en un 75 % con fondos FEDER y el resto, aportado en la misma proporción por cada socio. Castilla y León cuenta, por tanto, con un total de 305.260 euros, de los cuales el 75 % es aportado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el resto se financia con fondos propios de la Junta.

Mesa de Diálogo Social Transfronterizo en el sector de la automoción

El objetivo de la Mesa es contribuir a establecer un marco o espacio de Diálogo Social para consolidar la integración laboral en Castilla y León y el Norte de Portugal, encuadrado al ámbito del sector de la automoción, con la finalidad de adaptar a la nueva realidad el mercado laboral de ambos territorios.

Castilla y León es líder en producción nacional de automóviles. De nuestra Comunidad procede un 20,36 % de los vehículos que se fabricaron en España en 2017, por delante de Cataluña (19,24 %) y Galicia (15,27 %).

Esta producción se centra en cuatro grandes factorías, dos de Renault en Valladolid y Palencia, una de Iveco en Valladolid y una de Nissan en Ávila, que ensamblaron en su conjunto unos 580.000 vehículos en ese ejercicio, lo que representa el 25 % del PIB regional y un volumen de exportaciones actualmente en torno al 41 % del total de la Comunidad.

El sector de la automoción ocupa a 35.000 trabajadores directos -el 21 % de los ocupados en la industria autonómica- y su cifra de negocios supera los 10.000 millones de euros. Asimismo, existen más de 200 empresas auxiliares del sector con unos 35.000 empleos directos y más de 70.000 indirectos.

En la Región Norte de Portugal existe una importante dinámica empresarial con Galicia en la que la PSA Citroën es fundamental y también el sector de la mecánica y la metalurgia.

La inversión de la industria auxiliar de la automoción en la Región Norte de Portugal hasta el 2018 asciende a 30 millones de euros, con una decena de nuevos proyectos, tanto por ampliación como para nuevas factorías.

2º Proyecto Interreg

Este es el segundo proyecto Interreg conseguido por la Consejería de Empleo. El primero, en el que además Castilla y León es socio líder, es el proyecto de ‘Fomento y apoyo a la economía social en regiones escasamente pobladas de Europa’ para el impulso del emprendimiento social en zonas con desafíos demográficos de la Unión Europea. Este proyecto, aprobado en el cuarto trimestre de 2016 por la Unión Europea, fomenta políticas para favorecer la economía social en la provincia de Soria, en la región de Brandemburgo (Alemania), la Laponia Finlandesa y en la región de Gemer, Eslovaquia, que cuentan con una baja densidad de población.