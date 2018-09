Indignación en el fútbol base por la instauración de una Liga con sólo tres equipos

Miércoles, 26 de septiembre de 2018

La Delegación ha hecho tres grupos con 14 equipos y el cuarto lo deja sólo con el Hergar D, el Cabrerizos C y el Villares D

La indignación de los integrantes del Hergar, del Cabrerizos y del Villares se ha extendido a todo el fútbol base. Y es que tres de sus equipos son los inscritos en el Grupo IV de la Tercera División Alevín, o mejor dicho, sólo sus tres equipos. Y es que, con 45 equipos alevines, la Delegaión ha optado por hacer tres grupos de catorce y dejar el cuarto con el Hergar D, el Cabrerizos C y el Villares D como únicos participantes. El malestar de los clubes y, por supuesto, de los niños y de los padres es enorme y ha despertado la solidaridad de gran parte del fútbol base salmantino, que entiende que es una situación que le podría pasar a cualquier club. De hecho, hay alguna otra competición también con un número mínimo de equipos.

Y es que este fin de semana empiezan ya la mayoría de competiciones de fútbol base. Los que no empiezan son, precisamente, los chicos del grupo IV de Tercera Alevín que, si la Delegación no les da otra solución no empezarían hasta el 11 de noviembre, un mes más tarde que el resto de jugadores de la categoría.

Además, algunas de las posibilidades que les ha ofrecido la Delegación a los tres clubes ha hecho que el enfado sea todavía mayor, pues les ha dado tres opciones: que se disuelvan los equipos, que repartan los jugadores entre el resto de equipos del club en esa categoría o que jueguen en una Liga con equipos de otra comunidad. Sobre todo los padres, que entienden que es una Liga injusta en indigna la que les ofrece el máximo estamento futbolístico de Salamanca.