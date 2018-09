Solidaridad, y no discriminación, en el fútbol de niños.

Por supuesto, en el fútbol y en la vida. Es improcedente discriminar a alguien, encima basándose en Normas y Reglamentos tercermundistas que no resuelven los problemas sino que se confeccionan para dilucidar en su caso con autoridad desmedida. “Sé que todo sucede por una razón. Pero a veces me gustaría saber cual fue la razón”. Pero centremos los hechos.

En la Comarcal de Fútbol de Salamanca, se inscribieron 45 equipos de alevines para organizar unas competiciones. Los “sabios” de Castilla y León les indican que hagan grupos de 14 equippos. Ni cortos, ni perezosos, se determina que jueguen 3 equipos de 14 y, como sobran otros 3 equipos, éstos últimos que formen un solo grupo y se enfrenten entre ellos. O sea, una competición digna para 42 equipos y una “expulsión encubierta” para otros 3 equipos. Ante la reclamación, se esgrimen Normas a cumplir por un órgano superior que dictamina utilizando un sentido común desaparecido. Aquí no llegó el VAR todavía ni el rechazo a los Máster falsos, porque para dividir 45 entre 4, “Salamanca no presta lo que la naturaleza no da”.

Lo más sorprendente de esta situación es que el fútbol salmantino de base no se ha unido contra esta tropelía, todos los equipos debieran asociarse para rechazar esta unilateralidad de la Federación que se olvida que ellos son porque los Clubs quieren. Y el señor presidente de la Federación enfrascado contra la Liga Profesional de Fútbol para arrebatarle fondos económicos, mientras se olvida de su razón de ser como la promoción del fútbol formativo desde la base. Tampoco he visto que el responsable del Deporte en la Comunidad haya intervenido ante esta tropelía. Por tnto, la discriminación se ha producido ya y la solidaridad no acaba de aparecer con contundencia. Puestos a reseñar, los medios de comunicación se han movilizado muy tibiamente como, por ejemplo, en aquella ocasión que una niña fue discriminada en su pueblo porque las normas le impedían jugar con los niños y se cambiaron las normas inmediatamente ante el revuelo general. Estamos hablando de, al menos, 50 niños están viendo con sorpresa los recovecos de un fútbol industrializado por mentes peregrinas. “Sería posible describir todo científicamente, pero no tendría ningún sentido; carecería de significado el que Vd., describiera a la sinfonía de Beethovern como una variación de la presión de la onda auditiva”.

Asi que en esas estamos, a la espera de que la Federación amolde sus ideas, divida 45 entre 4 de manera correcta y equilibrada, aunque siempre un grupo tendrá un equipo más o menos, restaure su decisión con sensatez, y no se invente soluciones absurdas como querer que dichos 3 equipos participen contra niños de 12 años en fútbol 11, una de las soluciones propuestas en las que es peor el remedio que la enfermedad. Por tanto, si por esa vía lo intentaron, pueden seguir intentándolo para encontrar una solución distinta a que los gruppos necesariamente se construyan con 14 equipos, número mágico que me lleva a Cruyff, el maestro del fútbol que ésto lo resolvería con “su ilógica” permanente. Pero, claro, un grupo de 3 equipos es una expulsión evidente en un deporte que no debe resultar “excluyente”… Dirán, como ya lo dijeron en su día, que se vayan a jugar con “Cafeterías”, lo que dio origen a un Campeonato que ha dignificado el fútbol amateur durante muchos años con aquellos que lo disfrutaban en “la ilegalidad” de aquella competición. “Todas las mañanas, en cada rincón del mundo, desde las praderas de Islandia hasta los confines de Tierra del Fuego, de la Siberia más oriental a Brasil, el fútbol abraza los corazones de millones de hombres que se despiertan”. (Rene Fregui).

Salamanca, 26 de setiembre de 2018.