María José Hernández y David Fraile: “Los trasplantes nos han dado la vida”

Martes, 25 de septiembre de 2018

GUIJUELO | El Ayuntamiento de la villa presenta las actividades de la jornada de concienciación de donación de órganos del próximo viernes, 5 de octubre

El Ayuntamiento de Guijuelo ha presentado en la mañana de hoy la jornada de concienciación de trasplante de órganos que complementará a la edición del libro ‘Nunca abraces a los ángeles la primera vez que los veas’ de Juanma Lorenzo.

La jornada lleva por título ‘En el cielo los llaman ángeles, en la tierra donantes’ y se desarrollará entre las 17:30 y las 20:30 del viernes, 5 de octubre, en la Plaza Mayor de Guijuelo. A la presentación acudieron la concejala de Sanidad y Bienestar Social, Yolanda Alonso, Sara Rodríguez, coordinadora del área de Juventud y los vecinos María José Hernández y David Fraile, dos vecinos que han recibido un trasplante y que han sido invitados por el Consistorio para compartir su experiencia.

Yolanda Alonso señaló que desde el Consistorio están encantados en continuar con una labor solidaria como es la concienciación de donar órganos: "La jornada es la continuación de la presentación de este libro. España es uno de los países más solidarios, con una de las tasas más altas de donación. Pero siempre se puede mejorar y queremos poner nuestro granito de arena en la concienciación del público”. En cuanto a la propia jornada, destacó que se van a realizar juegos infantiles, una mesa redonda y se repartirá gratuitamente el libro de Juanma Lorenzo: “Habrá actividades infantiles lúdicodeportivas. También celebraremos una mesa redonda en la que habrá representantes de varias asociaciones como Alcer o Deporte y Trasplante, además de la presencia del director provincial de trasplante, Víctor Sagrado. Y cuando finalice se procederá al reparto de ejemplares del libro, que se podrán llevar firmados por el autor”. Los libros son gratuitos, habiendo subvencionado el Ayuntamiento una edición especial.

En cuanto a las propuestas lúdicas y deportivas de la jornada, Sara Rodríguez, de Guijuelo Joven, destacó que habrá siete puestos con diferentes actividades: “Se trata de dar vida a la Plaza Mayor. Se organizarán siete puestos que contarán con personal del grupo Piñata Charra y del propio Ayuntamiento. En ellos se podrá disfrutar de juegos, algunos tradicionales, pintacaras y globoflexia, que tendrán como objetivo el recalcar lo importante que es cuidarnos practicando hábitos saludables. Es de libre participación abierto a todo el mundo”.

La presentación contó con el testimonio de dos vecinos de la villa que han visto como su vida ha cambiado por completo tras recibir un trasplante. La primera en tomar la palabra fue María Jose Hernández: “Hace diez años que recibí un trasplante de hígado. Fue un proceso duro, muchas hospitalizaciones. Primero me trataron en Salamanca y como mi hígado iba a peor me derivaron a Madrid. Allí me examinaron y decidieron que mi hígado aún podriá aguantar, pero comencé el protocolo de transplante. Tras un tiempo entré en la lista de espera, y mucho tratamiento, al final surgió un donante y pude recibir un nuevo hígado. Pase dos meses muy mal, pero a partir de ahí fue una vida nueva. Tengo vida, antes no la tenía. Sin donantes no podríamos estar aquí”.

David Fraile compartió una experiencia similar, pero recibiendo un trasplante de riñón: “Hace años comencé a estar cansado tras el trabajo y vieron que mis niveles de creatinina estaban altos. Por lo visto provocado por un cuadro de hipertensión. Poco a poco, durante siete años la creatinina se mantuvo en niveles estables hasta que subió de golpe diez veces más de lo normal y ya fue una urgencia. Durante años probaron varios tipos de diálisis, pero no terminaba de funcionar. Decidieron trasplantarme, y tras comprobar la compatibilidad con tres donantes, a la cuarta apareció un riñón compatible. Hoy en día tengo mis cuidados, pero disfruto de una calidad de vida muy alta. El recibir un riñón de alguien solidario me ha dado la vida. Quiero concienciar a la gente. Todos tenemos problemas en casa, y no nos fijamos en esto hasta que nos pasa. Hace falta gente solidaria con calidad humana”.

La Plaza Mayor de Guijuelo acogerá los actos de la jornada de concienciación el próximo viernes, 5 de octubre, a partir de las 17:30 horas