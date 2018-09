El 3º Día | 24 Septiembre | El doblete de la Guardia Civil

Lunes, 24 de septiembre de 2018

Un repaso diferente al fin de semana deportivo, resaltando la ‘curiosidad’ de que la Guardia Civil tuviera que aparecer dos veces por instalaciones deportivas

[HILO MUSICAL > Welcome to the Jungle, de Guns N’Roses]

Un rato antes del partido de la tarde dominical en el Francisco Mateos entre el Ciudad Rodrigo y el CD Ribert, el club visitante publicó en su cuenta de Twitter el siguiente tweet, que incluía la canción cuyo vídeo adjuntamos.

- El doblete de la Guardia Civil : Además de Raúl con el Albense FS, este fin de semana ha hecho doblete la Guardia Civil, en el Pabellón de la Avenida Conde de Foxá y en el Francisco Mateos, para ‘hablar’ con dos aficionados locales tras sendos incidentes en las gradas. En lo que respecta al Francisco Mateos, suele ser habitual su presencia, mientras que en el Pabellón de Conde de Foxá es totalmente inusual (hasta allí también se acercó la Policía Local).

- Un línea hablador : El línea que en la tarde dominical estuvo en el Francisco Mateos recorriendo la banda en el tramo donde está el banquillo del Ciudad Rodrigo se mostró bastante dialogante -al menos en el tramo inicial- con los integrantes del banquillo mirobrigense, ‘comentando’ alguna que otra jugada (“era fuera de juego muy claro”) aunque sin perder la autoridad: “a mí no me tienes que hacer observación ninguna”.

- Un ‘11’ inusual : La marcha de Alberto García ha dejado al Ciudad Rodrigo con sólo 2 jugadores de La Fuente de San Esteban, Pepo y Adrián Gallego. En la tarde del domingo, ninguno de los dos pudo ser de la partida, con lo cual el Ciudad Rodrigo jugó sin ningún jugador de esa localidad, algo totalmente inusual. De hecho, la circunstancia no se producía desde el 17 de mayo de 2015, el día del recordado partido del ascenso a 3ª División, para el cual Alberto García estaba sancionado. Además, el Ciudad Rodrigo siempre había contado con alguien de La Fuente en el ’11 titular’ desde el 3 de diciembre de 2015, día del partido de ida de los 1/16 de final de la Copa Federación (en el que se perdió 1-0 frente al Rápido de Bouzas).

- Aprovechando la celebración : Esta sección hoy es corta, pero tiene uno de los mejores momentos de siempre. Resulta que al marcar el Ribert el 2º gol en la tarde dominical, uno de sus jugadores –el que aparece en la imagen inferior- en vez de ir a celebrarlo con sus compañeros... se fue a saludar a alguien a la banda, para ‘alucine’ de su técnico: “Nene, ¿qué haces?”.

- El peinado del árbitro : Quizá el árbitro que estuvo en la tarde del domingo en el Francisco Mateos debería echarse gomina (o quizá perdió el efecto por el calor que hacía) para no estar ‘todo el rato’ peinándose con la mano...

- Prisa ninguna : Lo comentó el portero del Ribert en una ocasión en que el balón se fue del campo en los minutos finales y tardaba en volver: “yo prisa ninguna”.

- Una promo : Y una original forma de promocionar una competición de voleibol. Cómo no, de Argentina, de la cadena TyC Sports.

