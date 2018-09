Campos: “El rival ha hecho las cosas mejor en los momentos claves”

Domingo, 23 de septiembre de 2018

El entrenador murciano cree que el balance defensivo de su equipo no fue bueno y que hubo “muchísimas pérdidas”

José Miguel Campos comparecía en rueda de prensa tras la derrota del Salamanca CF UDS. El técnico asumía la derrota y huía de poner paños calientes. “El análisis por mi parte es que no podemos poner ningún pero a la derrota. El rival ha hecho las cosas mejor en los momentos clave. Nuestro modelo se identifica por tener el control del juego y cuando la gente de dentro no se encuentra cómoda es complicado. Ha habido muchísimas pérdidas, no hemos llegado a las bandas, no hemos trabajado bien el plan, no ha salido, también tiene mucho que decir el rival. Cuando nos habíamos sacudido la presión inicial y logramos el gol, una falta a favor se convierte en gol en contra. Al final buscamos entre líneas con Martín y Moussa para buscar el 2-1 y es cuando nos hemos descompuesto. Creo que de actitud bien, pero no hemos estado bien en fases del partido en colocación y con muchas pérdidas”, analizaba el técnico.

“Es verdad que no teníamos elementos para poner un equipo muy defensivo. Tenemos que analizar que hemos recibido cinco goles en la primera jornada y ahora tres goles en dos partidos en casa. Si no tenemos la pelota y hacemos buena transición defensiva igual hay que jugar más juntitos y no queriendo tener tanto el balón en campo contrario. Creo que nos ha faltado fondo de armario. No quiero apelar a las bajas, pero no hemos encontrado equilibrio por dentro. Cuando hemos querido dar el paso con el 1-1, es cuando ellos nos meten el segundo y el tercero”, añadía Campos, que cree que “el partido estaba abocado al 1-1. Ellos ya no llegaban tanto y es cuando han aparecido esas dos o tres acciones que han motivado su victoria”.

También tuvo buenas palabras para el rival. “Nos ha conocido bien, ha trabajado bien nuestros pasillos de juego, creo que es el partido con más pérdidas y fruto de ello ha venido el peligro del rival. Ellos han demostrado su experiencia y ser un bloque muy homogéneo. Han sabido jugar y sólo queda felicitarlos”.