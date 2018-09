Ángel Sánchez: “Hemos sabido recogernos bien atrás y salir rápido”

Domingo, 23 de septiembre de 2018

El técnico bejarano lamentó que acabaron sufriendo por el último gol de los blanquinegros

El técnico del Guijuelo, Ángel Sánchez, no podía ocultar su satisfacción con la victoria cosechada en el Helmántico en el derbi, aunque reconocía que les había sobrado el último gol del Salamanca UDS que les hizo terminar pidiendo la hora. “Es verdad que hemos sabido manejar, pero ha sido muy peligroso ese segundo gol. De h echo, ha venido a mi cabeza el partido del año pasado con el Pontevedra”.

Para él, lo importante es que “el equipo se ha rehecho muy bien a su gol. Ellos con balón han estado mejor que nosotros, pero nosotros por contra hemos sabido recogernos bien atrás y salir rápido que era una de las opciones de lo que hemos trabajado. De hecho, el primer y el segundo gol llegan así”, añadía.

También tuvo palabras para la aportación de Ayub y de Pallarés. “Ayub el otro día y este cuando ha entrado buscábamos más posesión. Lo ha hecho muy bien. Es un ejemplo. Tenemos que jugar con los 19 jugadores, no con once. Es un jugador muy importante. Está volviendo a ser el que todos conocemos allí en Guijuelo y estoy seguro que va a ser un buen año para él”. En la misma línea se expresó sobre Pallarés. “También es lo que digo. Somos un equipo y no podemos jugar sólo con once. El jugador que salga, tres minutos, cuatro, no se regalan. Mira, cuatro minutos y ha metido el gol que al final nos ha dado la victoria”.

También habló sobre el dato de que el Guijuelo ganara por primera vez en el Helmántico. “El Helmántico creo que tiene ya victorias de visitantes. Entramos como la primera victoria del Guijuelo y la primera derrota del Salamanca. El Helmántico creo que tiene más derrotas”. También se congratuló por el hecho de haber metido tres goles, al que “nos tiene que dar moral”, pero dejó claro que “la única perspectiva es la del siguiente domingo, en este caso el Adarve”.