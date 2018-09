253

Justicia se escribe con Jota. Con Jota de Ja ja ja.

En el bar de Emilio acompaño mis penas con un vino de Toro. Es un tinto fuerte, no como la Justicia; con cuerpo, no como la Justicia; vigoroso, no como la Justicia.

A Casado le tienen puente de plata, no para que huya, sino para que avance.

A la Justicia, le pueden vendar los ojos. Al sentido común, no. A la Justicia la pueden amordazar. A la lógica, no.

País corrupto aquel en el que la Justicia está tan politizada.

Justicia corrompida, la de este país.