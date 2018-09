El arte a caballo cerró La Glorieta

Viernes, 21 de septiembre de 2018

Hermoso de Mendoza ha devuelto brilla a los rejones. Su hijo Guillermo tiene la técnica del padre y Lea Vicens mantiene su progresión

Hoy, día de San Mateo, se cierra la Glorieta con este espectáculo ecuestre que ya viene durante años siendo el que remata el abono. Fue siempre este 21, el Día de la Provincia, y lo cierto es que no pocos visitantes de los pueblos de ésta se acercaban, y se acercan, a la capital una vez concluidas las labores de campo.

Para rejonear no solo es preciso que el caballero conozca la técnica, mida el esfuerzo, posea gracia y domeñe el valor; es también muy necesario que el caballo tenga sangre torera para que este conjunto armonioso mantenga la viveza y emoción. Una cosa es que el caballo obedezca a la mano y la pierna que le manda y otra el cómo realizar ese mandato que todos siguen mecánicamente. Es el caso de muchos de los caballos de sangre torera, como son los que manejan este grupo de rejoneadores, y en especial Mendoza, que ha devuelto al toreo a caballo una prestancia, una emoción y un colorido, como nunca ha tenido este espectáculo. El caballo torero como decimos, le echa arte, es un caballo que presiente y luego siente las suertes, son ejemplares asombrosos, donde su sensibilidad equina es bien conocida por el rejoneador...

Hoy son muchos, los que se asoman en todas las plazas, porque este arte ha recobrado el beneplácito del público, hoy se realizan las suertes desde la montura con verdadero riesgo y pureza; aunque entre estos también existen los niveles, y hay quien aprovecha la espectacularidad, entre otras cosas, porque al igual que el toreo de a pie, al personal le gustan mucho las florituras, los caballazos, los alardes, las cabriolas y los aires teatrales, mucho más que lo que significaba, el fundamento, la razón y el respeto del arte de rejonear.

La corrida ha sido de los herederos de Ángel Sánchez y Sánchez, con el encaste de Murube, el amigo Félix, con una buena base de afición, lleva años manteniendo en muy buen tono, más aún si los rejoneadores figuras, piden matar sus toros, parece ser que este encaste, es el más propicio para dar espectáculo. Y en Salamanca podemos decir que ya es un clásico en los últimos años.

Abrió plaza Mendoza, este año trae a su vástago, aparece otro nuevo Mendoza, Guillermo, que a buen seguro no le ira a la zaga al cabeza de familia, de hecho ya ha paseado al joven por unas cuantas plazas, y los “bienpensados” se preguntan ¿estará ya buscando el relevo?... Es raro que este rejoneador se vaya entre pitos de la plaza, cuando acostumbra a triunfar en casi todas sus actuaciones, pero;- en mi modesto entender- parece que anda un poco atorado, parece que el navarro va perdiendo frescura, no en vano lleva cantidad de años en la primera línea del rejoneo, hoy no corto orejas, se pasó de frenada en sus dos enemigos, le tocaron mucho las monturas, toreo poco, recorto mucho y a la hora de matar un lamento indecoroso, me temo que aquel toreo ajustado clavando bien en todos los terrenos llevando prendido al toro, aquel toreo mágico de otras tardes, se ha diluido. Silencio y pitos en labor que no paso de discreta

Lleva ya unos años viniendo a la feria la amazona francesa Lea Vicens realizo una monta de alta escuela parece que ha progresado bastante, pero aun realiza un toreo un tanto despegada, en la distancia, bien en el rejoncillo y con temple en banderillas también con las cortas estuvo acertada, mato a su primero de infame bajonazo, y aun así le concedieron un trofeo. En su segundo, clavo alejada de la reunión, pero con banderillas y al quiebro logro buenos pares arriba, algo más relajada y más experimentada, manejo con ritmo a sus caballos siempre un tanto forzada, se le nota al coger el rejón de muerte, con el que dio todo un curso de despropósitos clavando una y otra vez hasta conseguir uno entero trasero que puso fin al animal, pues, ver para creer hubo petición poca pero la hubo, y esto roza lo verbenero. Luego se escucharon palmas también en la despedida.

Clavó con solvencia Guillermo, bisoño, aún no ha tomado la alternativa y sorteó dos novillos. Su técnica es la de su padre, le falta madurar, poner un poco más de mando y temple, pero tiene gran afición y entrega. Guillermo Hermoso, con aplomo y buen tono, maneja con la alta escuela, tiene caballos muy en su tono y forma de montar, y hoy ha sido a la postre, quien manteniendo esos valores, que a buen seguro tiene ya inculcados, tiene desparpajo, es el único que ha clavado a dos manos, pero hoy el sainete con los rejones ha sido un verdadero lamento, también corto oreja de este, por ese afán triunfalista que rodea la plaza. Estuvo más torero en su segundo animal encelo al toro con buen criterio, clavo con buen tono, se atreve con el toreo en corto, pero de nuevo a la hora de matar, otro “viacrucis”… dejan al animal tan apagado que se me antoja dificilísimo, poder hacer la suerte, varios pinchazos y rejonazo atravesado puso fin a la feria. Se le despidió con palmas.

Y así lo vi. Y así se lo conté. Cuídense nos vemos en la próxima.

Ficha del festejo:

Toros de Ángel Sánchez y Sánchez, que han sido bien presentados, boyantes y con buen fondo y recorrido. No merecieron la muerte que la terna de hoy les aplico. (Vergonzoso).

Rejoneadores

Hermoso de Mendoza: silencio y pitos

Lea Vicens: oreja y palmas

Guillermo Hermoso de Mendoza: Oreja y palmas

*Tarde de soportable calor y tres cuartos largos de plaza

Fotos: Miguel Hernández