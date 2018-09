El Santa Marta rinde visita al Real Valladolid en el derbi castellano y leonés

Viernes, 21 de septiembre de 2018

Este partido supondrá el reencuentro con David Morante, ex jugador del Santa Marta durante muchas temporadas y que esta campaña se ha incorporado al Real Valladolid

El derbi regional de División de Honor Juvenil entre el Real Valladolid y la Unión Deportiva Santa Marta llega este sábado (12:30 horas) con trayectorias diferentes. El DH del Santa Marta ha logrado seis puntos gracias a dos triunfos en las dos primeras jornadas de Liga en casa, con triunfos ante Rayo Majadahonda y Almendralejo, mientras que fuera de casa cayó ante el Rayo Vallecano. Por su parte, el Valladolid ha perdido el único partido que ha jugado como local en los Anexos de Zorrilla, ante el Real Madrid (1-3), y ha sacado dos empates (0-0) ante el Colegio Diocesano y ante el Extremadura.

Este partido será el reencuentro con David Morante, exjugador del Santa Marta durante muchas temporadas y que esta campaña se ha incorporado al DH del Real Valladolid.



Para este compromiso, el entrenador del Santa Marta, Sergio Hernández, no podrá contar con el lesionado Mario, baja también en la pasada jornada, mientras que Eloy e Iván se han incorporado al grupo durante la semana. Tampoco podrá viajar Ita, lesionado en el entrenamiento de este miércoles, mientras que Jassin, la última incorporación del equipo, aún no tiene la ficha, por lo que no podrá debutar esta jornada.



El segundo entrenador del equipo, Javier Sierra, reconoce la importancia de este partido por la situación de ambos conjuntos en la clasificación: "Sabemos que es un rival difícil y un campo complicado, pero también sabemos que estamos capacitados para competir ante uno de los mejores equipos de la categoría y por qué no, conseguir un resultado positivo". Además, Sierra añade que "por ilusión y trabajo no va a quedar".