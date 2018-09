Javier Iglesias: “Los cambios en la Constitución deben obedecer siempre al interés general”

Viernes, 21 de septiembre de 2018

El presidente de la Diputación aboga por una reforma que debe realizarse “desde un amplio acuerdo, no solamente político, sino también social”

El presidente de la Diputación, Javier Iglesias, ha subrayado la importancia de la Constitución Española y la labor desempeñada por los parlamentarios salmantinos que han dejado un “magnífico legado que nos permite a todos los españoles vivir en paz y en libertad. Estoy seguro de que es difícil para vosotros y vuestras familias contener la emoción al recordar esos vibrantes acontecimientos de nuestra historia reciente”, ha apuntado, añadiendo que “40 años después podemos afirmar con rotundidad que contribuisteis a sentar las bases de una España de libertades y derechos”.

En su discurso, Javier Iglesias ha puesto de manifiesto que, a pesar de que “nuestra ley de leyes está en plena forma y sus principios rectores continúan tan vigentes como el primer día”, esto no significa que no se puedan tocar ni puntos ni comas de la Constitución, y ha asegurado que es posible hacerlo, “incluso en algunos casos es deseable”, pero ha subrayado que esos cambios “deben obedecer siempre al interés general y realizarse desde un amplio acuerdo, no solamente político, sino también social”.

El presidente de la Diputación ha concluido que “no debemos olvidar que al igual que la Constitución que nació hace ahora 40 años, las posibles adaptaciones deben servir no solo para la España de hoy, sino para la España del mañana.