El PSOE exige al PP “que deje de esconderse” y afronte “la difícil situación de Mercasalamanca”

Viernes, 21 de septiembre de 2018

Los concejales del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, Arturo Ferreras y Fernando Vegas, han realizado un repaso a la “difícil situación que atraviesa Mercasalamanca”, subrayando además la preocupación que existe por esta cuestión en el seno del Grupo Municipal y pidiendo al equipo de gobierno municipal del PP “que deje de esconderse, encerrarse en los despachos y guardar papeles en el cajón para buscar y aportar una solución definitiva a la crisis financiera y las pérdidas de esta sociedad donde el Consistorio tiene la mayoría accionarial”.

“El equipo de gobierno del PP no puede seguir tomando como una única medida la de sacrificar el Ayuntamiento, y por tanto a los vecinos y vecinas de Salamanca, fiándolo todo a las aportaciones de dinero que se hacen desde el Consistorio, o lo que es lo mismo, a inyecciones de dinero público que sale de las arcas del Ayuntamiento y por tanto del bolsillo de los salmantinos”, han señalado en rueda de prensa, añadiendo que “esta medida no es ni mucho menos una solución definitiva a este problema. Como tampoco lo es el de fiarlo todo a la futura venta de los antiguos terrenos donde estaba ubicado el viejo Mercasalamanca tal y como ha previsto el equipo de gobierno del PP. Esto, tal y como está el mercado inmobiliario, solo reduciría la deuda de la sociedad pero no la cubriría”.