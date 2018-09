La semana de la Movilidad, una anodina actividad más para hacerse fotos.

Un año más se está celebrando una actividad destinada a concienciar a la ciudadanía para que cambie el modelo de movilidad, que tras el “Día sin mi coche” en 2002 se transformó en la “Semana Europea de la Movilidad”. El tema de este año es la multimodalidad, ¡Combina y muévete! , para evitar el uso del vehículo privado combinando distintos modos de transporte sostenible (caminar, bici o transporte público). Según el manual esto “implica aumentar al máximo los beneficios para los pasajeros: los costes, la rapidez, la flexibilidad, la comodidad, la fiabilidad, etc. También ofrece beneficios para la sociedad: reducción de la contaminación y la congestión, mejora de la calidad de vida y de la salud, y otros”.

A veces tienen buenas ideas, pero ¿quizás falta aviso en el pavimento para personas con problemas visuales?

Ese manual contiene sugerencias de organización y medidas permanentes. Este año con la intermodalidad subrayan que “con frecuencia se dejan atrás las infraestructuras dedicadas o adaptadas a los modos activos, es decir, caminar e ir en bicicleta”, “es especialmente importante caminar, puesto que es el modo que se usa en casi todos los viajes”. Y añaden que “Deben proporcionarse a los residentes las infraestructuras de calidad necesarias para caminar e ir en bicicleta. En una situación ideal, estas infraestructuras deberían cumplir una serie de criterios tales como la continuidad, la coherencia de las rutas, la suficiencia de la anchura, una atribución clara a vehículos sin motor (o la segregación, cuando sea posible), una superficie de buena calidad y bien mantenida, etc”.

Incesante tráfico en la Plaza de la Reina, para ser una zona peatonal.

A las autoridades locales les invitan a “implantar al menos una medida permanente nueva que contribuya al paso del coche particular a un medio de transporte sostenible. Este criterio es obligatorio en España desde el 2001”. Es decir, que si de verdad quieren tomarse en serio la Movilidad Sostenible y convertirla en un compromiso firme para transformar nuestras ciudades se necesitan actuaciones concretas y tangibles.

Cuando se acumulan varios autobuses en la Avenida de Mirat puede pasar esto.

La especial mención del Manual de 2018 sobre cuidar y mejorar las infraestructuras ciclistas y peatonales, lo avalan trabajos como el último informe del Observatorio de la Movilidad Metropolitana, que aporta datos confirmando que en las ciudades con mejores infraestructuras ciclistas y peatonales hay más desplazamientos con estos medios. Los compara entre capitales con más espacio dedicado exclusivamente a peatones y ciclistas, donde un 60% se realizan caminando o en bicicleta, frente al 43% de la media estatal.

Reforma de las aceras de María Auxiliadora-Federico Anaya en 2015.

En Salamanca hay demasiadas actuaciones cosméticas, de cara a la galería, com la propia Semana de la Movilidad Municipal sin experiencias de verdad ejemplarizantes. Queda demasiado por hacer respecto a caminar, la accesibilidad o la bici. Se desaprovechan inversiones, como en aceras convertidas en mero cambio de pavimento a pesar de sobre-anchos en calzadas que permitían ampliarlas. Por no hablar del olvido de las magras propuestas de zonas 30 del Plan de Movilidad. Documento (manifiestamente mejorable), del que ha transcurrido la mitad de su tiempo de vigencia, sin que se hayan puesto en marcha las previsiones de red ciclista, quedando lo realizado en molestias para los peatones o mero cicloturismo.

No podemos olvidar el transporte público, que sigue sin los carriles bus propuestos en la Gran Vía y Avenida de Mirat, que ayudarían decisivamente a mejorar su calidad y puntualidad. Por no hablar del lamentable estado del Transporte Metropolitano, cuyos datos no se hacen públicos, lo que hace sospechar que el dinero público invertido en él no ha servido para ganar viajeros a pesar del crecimiento poblacional del entorno de la capital.

Aparcamiento improvisado y sin control en estas últimas Ferias.

Por último recordemos que los datos de Calidad del Aire de 2017 señalan superaciones en los umbrales de Ozono, relacionado con el calor y la contaminación de los vehículos, aparte de la cantidad de elementos contaminantes de los que no hay datos. A pesar que el minoritario uso del transporte motorizado privado es el principal emisor de contaminación en nuestra ciudad, no se hacen planes, obligatorios, para corregirlo. Y demasiadas actuaciones acaban alentando el uso del vehículo privado.