El PP muestra su apoyo a Carmen Ávila en la busqueda de soluciones a la  suspensión del servicio de Pediatría 

Jueves, 20 de septiembre de 2018

PEÑARANDA | Afirman que han realizado contactos con la Junta y desde el organismo aseguran que desde el lunes existira un facultativo en este área

Conocida por nuestro Grupo la problemática surgida por la falta de atención en el servicio de pediatría del Centro de Salud, contactamos con la Delegación Territorial de Salamanca de la Junta de Castilla y León para conocer, de primera mano, de qué forma van a resolver este problema. Nos indican que cuando tuvieron conocimiento contactaron con la Gerencia de Salud de Área y que, ante estos hechos, este servicio se cubrirá con un facultativo a partir del lunes.

No podemos dejar pasar por alto esta situación que afecta de manera directa a los ciudadanos en un tema tan delicado como es la salud. Por tanto, desde el Grupo Municipal del Partido Popular pedimos a los responsables que a partir del lunes el servicio se preste por un pediatra. No ha de olvidarse, que no sólo se atiende a los niños de nuestra ciudad, sino también a niños de la Comarca.

En este sentido, nuestro Grupo se ha puesto a disposición de Alcaldía para mostrar nuestro apoyo y buscar las solucione necesarias para que este servicio de pediatría se mantenga con normalidad.