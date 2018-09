Las tres prendas que necesitas y no lo sabías

Jueves, 20 de septiembre de 2018

En los próximos días tendremos que hacer de nuevo el cambio de ropa, rebuscar en los armarios y tener a mano el vestuario de otoño- invierno,dejando a buen recaudo las prendas cortas y frescas que nos hemos puesto durante la ya casi finalizada época estival

El verano se acaba y volvemos a pensar en el aire fresco, las mantas y las bebidas calientes… ¡pero también en la moda de este otoño-invierno! Por si todavía no te has enterado, te comentamos las tres nuevas prendas que sí o sí te conviene tener en tu armario si quieres estar a la última esta temporada.

En primer lugar, la icónica parka. Desde ya hace unos años, se ha convertido en una prenda omnipresente en todos los armarios. Las pioneras en el uso de la parka fueron las mujeres inuit, después se introdujo como parte del uniforme de los soldados en la Segunda Guerra Mundial y, en los años 90, fue reclamada por la estética mod. Ahora, después de su paso por las pasarelas, ha llegado a las tiendas en múltiples tonos (además del clásico verde) e interpretaciones. Si aún no estás convencido en adquirirla, piénsalo otra vez. Es una prenda versátil, cómoda, a la moda y que te mantendrá muy pero que muy calentito este otoño-invierno. ¿Te imaginas comiendo nubes a la luz de una fogata como en las típicas películas americanas con tu parka nueva?

Otro clásico americano es la gorra de béisbol. Y sí, está de moda. Además de ser el accesorio perfecto para esos días en los que tu pelo no coopera, ahora es la forma más fácil de hacer que tu look sea más cool. Las marcas de lujo son las responsables del renacimiento de este básico de la cultura americana. Gucci se ha asociado con la Liga Mayor de Béisbol (MLB) de Estados Unidos para la creación de una colección cápsula de gorras Gucci for MLB de distintos colores y estilos que formarán parte de la colección Otoño 2018. Si las marcas de lujo no influyen mucho en tus decisiones, piensa en las ventajas de la gorra: en verano protege tu cabeza de los rayos del sol y la mantiene fresca, ¡y en invierno la mantendrá abrigada! La otra virtud de la gorra de béisbol es que queda genial a hombres y mujeres porque, en realidad, tampoco hay mucha diferencia entre las cabezas de ambos géneros, ¿no?

Con la próxima prenda imprescindible esta temporada no tendrás que rebuscar mucho en tu armario. El jersey de cuello vuelto o cuello cisne vuelve a formar una parte vital de tu vestuario. Aunque esta prenda nos recuerda a grandes como Los Beatles o al magnate Steve Jobs, lo cierto es que el jersey de cuello alto es tendencia, impulsado por celebrities como Gigi Hadid o Selena Gomez. Este básico es perfecto para eventos formales o salidas casuales, todo depende de con qué lo combines. Se puede llevar de mil formas, como top único, debajo de un vestido mini o una camisa, con falda o con tus vaqueros favoritos.

Si te apetece probar alguno de estos nuevos clásicos, aquí tienes tres buenos sitios por donde empezar:

