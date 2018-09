Podemos propone limitar la velocidad a 30 kilómetros por hora en toda la ciudad

Jueves, 20 de septiembre de 2018

Podemos Salamanca ha desplegado hoy, durante la Semana de la Movilidad, sus propuestas en pos de “recuperar el espacio público para la ciudadanía”, entendiendo el espacio público como un lugar diseñado para ser habitable, ser utilizado prioritariamente por las personas y, en segundo lugar, por los vehículos. Como medida principal de su modelo de “la movilidad tranquila” la formación morada ha propuesto reducir la velocidad en la ciudad con carácter general a 30Km/h, lo que se traduciría en unas calles más tranquilas, paseables y vivibles, un espacio público que sea un servicio a la ciudadanía.

Podemos Salamanca ha querido señalar que, en los últimos años, Salamanca no consigue acabar con los atropellos, ni siquiera con los atropellos mortales, posiblemente porque no se está apostando con claridad por la reducción de velocidad, limitada por el Ayuntamiento a gestos simbólicos y a unas pocas calles, cuando la velocidad es el factor determinante en la gravedad y mortalidad de los atropellos. Según señala el estudio académico ‘Impact speed and a pedestrian’s risk of severe injury or death’, un atropello a 30 km/h tiene menos de un 5% de mortalidad, que se dispara al 30% de mortalidad a los 50km/h, por encima del 50% a los 70km/h y por encima del 75% a los 80km/h. Es por tanto evidente que no basta con reducir los atropellos, se debe reducir la velocidad de los vehículos para bajar o eliminar la gravedad de los mismos, como han hecho ciudades como Pontevedra o Nueva York, reduciendo la velocidad en las vías con más accidentes.

El tráfico nervioso, rápido, de Salamanca, expropia el espacio público a la ciudadanía, diseñando una ciudad para los coches, que ni siquiera cuenta con caminos escolares seguros para nuestros niños, accesibilidad completa o plazas de aparcamiento suficientes para las personas con movilidad reducida.

Ignacio Paredero, secretario general de Podemos Salamanca ha recordado que “si otras ciudades lograron eliminar los peores accidentes reduciendo la velocidad de los vehículos, y sabemos que la velocidad es el principal factor de riesgo, hay que ser valientes y apostar por una movilidad tranquila, una movilidad que dibuje una ciudad donde se pueda andar y vivir mejor.”

Carmen Díez Sierra, vicesecretaria general de Podemos Salamanca, ha puntualizado que “la semana de la movilidad tiene que traernos algo más que meros gestos. El PP al menos debería cumplir sus promesas de movilidad y empezar por aquellas que más afectan a quienes nos desplazamos a pie. Como mínimo, eliminar los semáforos ámbar, fuente de inseguridad, de sustos y de accidentes.”