Unos 9.500 vecinos apoyan con su firma la campaña por una Sanidad de calidad

Miércoles, 19 de septiembre de 2018

La Asociación de vecinos Virgen del Castañar, impulsora de las acciones que se han llevado a cabo en Béjar para reivindicar los derechos sanitarios de los habitantes de la zona de salud, se ha reunido hoy con el resto de asociaciones vecinales de la ciudad, para dar por finalizada la campaña de recogida de firmas y exponer el recuento, que ha alcanzado la cifra de 9.500 firmas.

Se han encontrado con el recelo de muchas personas a poner su carnet de identidad junto a su firma, por lo que podrían haber sido muchas más, aún así consideran que la campaña ha sido un éxito, por la alta participación teniendo en cuenta los habitantes mayores de edad que hay en Béjar y la comarca,

Cinco asociaciones, Entrepuentes, González Macías, La Antigua, La Plaza y la asociación Virgen del Castañar de los barrios Los Praos y Recreo, junto a dos personas de El Cerro que también se han movido a nivel particular; se han unido para llevar a cabo esta recogida de firmas no sólo en la ciudad, sino también en los pueblos de los alrededores, pertenecientes al área de salud de Béjar.

Las firmas recogidas ahora tendrán que ser selladas, para su validación, en Valladolid; van dirigidas al Consejero de Salud de la Junta de Castilla y León, al que los representantes vecinales esperan poder ver ese mismo día y reunirse con él para entregárselas. Una de las propuestas que se ha hecho en la reunión de hoy ha sido la de hablar con las plataformas de Valladolid para que se concentren ante la Consejería cuando se realice la entrega de las firmas, otra ha sido la de contactar con otros colectivos de mayor entidad para canalizar las firmas y las propuestas y también la de crear una plataforma ciudadana que a partir de ahora se encargue de dirigir todas las acciones.

Concienciar a los vecinos de los municipios pequeños

La intención de este movimiento vecinal es llegar hasta el final luchando por una sanidad digna, y si las firmas de los 9.500 vecinos, no sirven para que las peticiones sean escuchadas, continuar con manifestaciones y movimientos. El presidente de la asociación de Los Praos-Recreo, José Hernández, ha pedido la colaboración de todos los vecinos, para las futuras acciones, en caso de que haya que emprenderlas, y ha pedido especialmente a los pueblos que colaboren, pues en algunos de ellos no se ha logrado conseguir ninguna firma y ha recordado que es la población de los pequeños municipios la que sufrirá más la falta de facultativos, pues ya se han dado casos este verano de localidades de La Sierra que no han tenido un médico en 15 días y si no hay movimiento social, no tardará mucho en haber un solo médico para cinco pueblos, lo que supondrá que sólo tendrán consultas una vez a la semana y que sus vecinos se verán obligados a trasladarse hasta Béjar para cualquier consulta al médico de familia.

Hernández ha insistido en que la pérdida de derechos es fácil pero serán muy difíciles de recuperar después, ha aclarado que no se trata de defender a los médicos, puesto que ellos tienen asegurado su puesto de trabajo en otro sitio, sino de que no se eliminen servicios, de que las listas de espera para los especialistas no superen el año o lleguen hasta los dos años de demora, de que la Junta ponga sustitutos para cubrir las vacaciones de los facultativos, no como ahora, que no paga vacaciones porque los compañeros tienen que asumir el trabajo de los que se las toman, debido a que no son sustituidos, lo que redunda en una atención más precaria a los pacientes.

Imprescindible presentar reclamaciones

Ante la dificultad con la que se encuentran las personas mayores para rellenar las hojas de reclamación, por no poder sacarlas del centro y porque el personal administrativo tampoco colabora prestándoles ayuda; hace tiempo que las asociaciones han pedido a la concejala de Asuntos Sociales, que solicite que esto se cambie y que puedan rellenarse en los domicilios, sin embargo aún no han obtenido respuesta, por lo que han decidido crear unos formularios que se repartirán entre las asociaciones vecinales para que ayuden a rellenarlos a aquellas personas que no sepan hacerlo y que dichos formularios se adjunten cumplimentados a las hojas de reclamaciones, algo que es imprescindible para poder presionar ante el Consejero, porque si no existen quejas, en la Administración se considera que no hay problema en el servicio.

La reunión ha concluido con palabras de agradecimiento a todos los que han colaborado en esta campaña por una sanidad digna y de calidad.