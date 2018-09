El PSOE pide a la Junta el mantenimiento de la consulta de pediatría en el Centro  de Salud de Peñaranda

Miércoles, 19 de septiembre de 2018

La situación deja el servicio en manos de los medicos de medicina familiar por lo que el PSOE de Salamanca pide la inmediata sustitución del facultativo por otro de su misma especialidad

Las vacaciones del pediatra que desarrolla el servicio en Peñaranda de Bracamonte, el único facultativo que pasa consulta en esta especialidad en su Centro de Salud, ha provocado la interrupción y que no se esté prestando este servicio sanitario, o no se pase este tipo de consulta, tras no ser sustituido por parte de los responsables sanitarios de la Junta de Castilla y León.

Esta situación, tal y como expone el PSOE a través de un comunicado remitido a los medios, podría alargarse durante un mes, que es el periodo vacacional de este único facultativo, y supondría que los casi 7.000 habitantes de esta población, más los habitantes de toda su comarca que también son atendidos por este único pediatra, se queden sin esta consulta o sin atención sanitaria pediátrica especializada durante todo ese periodo

Una circunstancia que ha generado alarma vecinal y que está suponiendo que los niños de Peñaranda y todo su zona de influencia, muchos ellos bebés con pocos meses de vida, y otros mucho con la necesidad de seguimiento de tratamientos, incluso algunos de carácter crónico, tengan que estar siendo atendidos por médicos de familia en el mejor de los casos, o tener que trasladarse a otros Centros de Salud de zonas anexas y de la capital salmantina, o bien dirigirse a la sanidad privada.

Este hecho ya ha provocado las protestas de los facultativos de medicina familiar, que han visto aumentar su carga de trabajo y volumen de consultas, ya de por sí saturadas, además de las protestas de los padres y usuarios por el deterioro de la calidad de la atención sanitaria y la ausencia de una asistencia especializada tan necesaria e imprescindible.

El PSOE de Salamanca exige a la Junta de Castilla y León una solución rápida a este grave problema, que se viene a sumar a otros muchos casos de este tipo y similar que se vienen sucediendo por toda la geografía de la provincia salmantina, y pide la sustitución inmediata del único pediatra que presta su labor en el Centro de Salud de Peñaranda mediante la incorporación de otro facultativo de la misma especialidad mientras dure el periodo vacacional del titular.