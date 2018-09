Los actuales vecinos del mercadillo sabatino piden al resto de mirobrigenses que se pongan en su lugar

Miércoles, 19 de septiembre de 2018

Los actuales vecinos del mercadillo sabatino mantuvieron una reunión en la jornada del martes –según ellos mismos han dado a conocer- al no acabarse de producir el cambio del lugar del citado mercadillo. Desde su punto de vista, el alcalde Juan Tomás Muñoz “se ha olvidado de la palabra que nos dio” de que el mercadillo se iba a quitar de su zona, y que solo quedaba decidir donde ponerlo.

En los encuentros que mantuvieron con el Equipo de Gobierno reclamando el cambio les pidieron paciencia, pero según señalan están viendo como al resto de barrios donde se ha planteado llevar el mercadillo “se les hace caso a la primera y a nosotros nos dicen una cosa pero no hacen nada”.

En la reunión de la tarde del martes, los actuales vecinos del mercadillo elaboraron un escrito –que aparece íntegro más abajo tal y como ellos mismos han solicitado- en el que piden al resto de mirobrigenses que se pongan en su lugar, “y que si ellos no lo quieren en su barrio, nosotros tampoco y ya llevamos 30 sufriéndolo”. Estos vecinos expresan literalmente que “es hora de que lo sufran otros”.

Para estos vecinos, la actual ubicación del mercadillo es “la menos indicada” por las molestias que les causa, y por cuestiones “que tienen que ver con el desarrollo local y la colocación de Ciudad Rodrigo en el mapa de España”, señalando por ejemplo que “el glacis de la muralla se destroza con el aparcamiento de las furgonetas”, dando el mercadillo en general una imagen “tercermundista”.

Para estos vecinos, “ya está bien de que haya ciudadanos de primera y de segunda”, por lo que anuncian que a partir de ahora ya no tendrán paciencia y “llegaremos donde tengamos que llegar, no nos vamos a quedar de brazos cruzados”. En este sentido expresan que seguirán luchando por el traslado del mercadillo a otra zona “aunque sea menos ‘cómoda’ o ‘céntrica’ para quienes lo frecuentan”.

> Ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda en nuestra ciudad

Los vecinos y vecinas afectados por la instalación perpetua del Mercadillo sabatino en la Ronda de San Pelayo, asistimos sorprendidos a las continuas manifestaciones y opiniones vertidas por nuestros conciudadanos a la ubicación del mismo, ya que está demostrado que cualquier intento de cambio a otro sitio, se encuentra con el rechazo frontal del futuro vecindario. Ponemos ejemplos: Paseo de Carmelitas, Polígono Los Chabarcones y ahora el entorno de las Pistas de Atletismo del Puente. Es decir, el mercadillo nos gusta a todos/as pero NADIE LO QUIERE A SU PUERTA.

Seamos sinceros, poco aplican el dicho que dice “lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie…”. A todas las personas que opinan que debe dejarse en su actual sitio, les pedimos un momento de reflexión y que sinceramente manifiesten si les gustaría tenerlo a la puerta de su casa.

Expuesto lo anterior, queremos dar las gracias a todas las personas que nos apoyan en nuestra reivindicación, que son muchas, aunque no se manifiesten en las redes sociales y por tanto parece que no tengan voz.

Añadir que los vecinos/as afectados no estamos en contra ni del mercadillo, ni mucho menos de los/as vendedores ambulantes, con los que siempre ha existido una relación cordial y salvo en ocasiones contadas, nunca ha habido problema. Respetamos su trabajo y que intenten ganarse el sustento.

No obstante lo anterior, seguimos pensando que el lugar actual de ubicación del mercadillo es el menos indicado. Por muchos motivos, no sólo por las molestias que causa a los vecinos, molestias que como ya hemos podido comprobar, no preocupan, ni a nuestros políticos ni a nuestros conciudadanos.

Parece ser que muy pocas personas se han planteado cuestiones que van más allá de la comodidad de acudir al mercadillo sabatino, sino que tienen que ver con el desarrollo local y la colocación de Ciudad Rodrigo en el mapa de España.

Si Ciudad Rodrigo quiere vivir del turismo, puesto que industria no hay, el glacis de la muralla se destroza con el aparcamiento de la furgonetas.

La visión y la panorámica que ofrece el mercadillo es “tercermundista”, nos guste o no reconocerlo, instalado como está, en una zona de acceso al centro histórico y dentro de un parámetro protegido, al lado de las murallas y fosos, todos los sábados del año.

Si Ciudad Rodrigo quiere vivir el turismo, no es lógico que una zona de aparcamiento, amplia y gratuita, no pueda utilizarse los sábados por la mañana, ningún sábado. Obliga también a la retirada del vehículo de quienes nos visitan y pernoctan desde el viernes en nuestro municipio.

Si Ciudad Rodrigo quiere seguir siendo uno de los Pueblos más Bonitos de España, los turistas no pueden pasear por nuestra ciudad y nuestra muralla, viendo los fosos y los glacis llenos de bolsas y basura, que sin remedio, origina el mercadillo sabatino.

En cuanto a las molestias a los vecinos/as más cercanos, no vamos a pasar a enumerarlas puesto que como ya hemos señalado, no interesan a nadie y son de sobra conocidas. Cómo también el hecho de que haya deudas por impago de tasas de muchos de los puestos, que se incumpla de forma reiterada la Ordenanza municipal, que no se recojan los residuos, que no haya control policial suficiente, etc.

Seguiremos luchando por conseguir el traslado el mercadillo de los sábados a otra zona, aunque sea menos “cómoda” o “céntrica” para quienes lo frecuentan, ya que consideramos que Ciudad Rodrigo, su historia y patrimonio, lo merecen. Así como nosotros, que con nuestros impuestos contribuimos a su mantenimiento y queremos el mismo trato que el resto de barrios que sin haberlo tenido nunca cerca, lo han rechazado.

Manifestar también, que nos sentimos engañados por el Sr. Alcalde y el equipo de gobierno, ya que en varias reuniones mantenidas con él, nos afirmó de forma rotunda que el cambio de ubicación del mercadillo era un hecho, pidiéndonos paciencia para hacer las gestiones oportunas.

Paciencia que no han necesitado, el resto de barrios en los que se ha querido ubicar el mercadillo. Debe ser que hay ciudadanos que son de primera y nosotros somos ciudadanos de segunda.

Y por último, nos parece irresponsable que parte de nuestros representantes políticos, estén o no en el actual Equipo de Gobierno, se manifieste que hay que buscar un consenso con la población, contando con los afectados/as, cuando hasta la fecha, a nosotros no nos han preguntado nunca directamente si lo queremos a la puerta de casa o no. El cambio de ubicación del mercadillo es una decisión exclusivamente municipal, corresponde a nuestros gobernantes, tanto buscar la ubicación adecuada, como proceder al cambio, no es una decisión ciudadana. La ciudadanía, será quien decida en las urnas, lo que mejor le conviene.