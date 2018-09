El regreso de ‘La Calderona’ tras su triunfo en la Feria 2017, gran atractivo del semestre teatral

Martes, 18 de septiembre de 2018

CIUDAD RODRIGO | También estará la compañía The Funamviolistas, que ganó con otro montaje un premio en la Feria 2013

La Concejalía de Cultura que dirige Azahara Martín hizo pública en la jornada del martes la programación de espectáculos de artes escénicas dependientes del Ayuntamiento –puede haber otros por parte de otras entidades- que acogerá el Teatro Nuevo Fernando Arrabal durante los últimos 3 meses de 2018.

Este ciclo se compone de un total de 9 espectáculos. Para su realización, se ha suscrito un semestre más un convenio de colaboración con la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León por un total de 26.743€ en concepto de cachés de las compañías, de los cuales el Ayuntamiento abonará 17.789€, y la Consejería, 8.954€.

Además, se podrá ver un espectáculo a través del Programa Platea del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM) que tiene un caché de 7.200€. Ese dinero se cubrirá con la recaudación de la taquilla, y si no es suficiente, el INAEM abonará hasta el 65% del caché. Si aún no llega, el Ayuntamiento pagaría un 18% (la compañía arriesga un 17%).

Ese espectáculo que llegará a través del Programa Platea es ContraEscena, montaje de la compañía The Funamviolistas, que se llevó con otro montaje el Premio al Mejor Espectáculo de Sala de la Feria de Teatro 2013. Esta compañía no será la única premiada en la Feria que estará en el nuevo ciclo de espectáculos. También estará La Calderona, y además con el montaje homónimo que ganó el Premio al Mejor Espectáculo de Sala en la Feria 2017.

Como gran novedad, La Calderona se representará en dos ocasiones, en la tarde del domingo 25, para público en general (a las 19.00 horas); y al día siguiente, el lunes 26 por la mañana, para público escolar (esta será una de las dos funciones del ciclo dirigida a escolares, siendo la otra Fetén Fetén, el mágico planeta de los instrumentos insólitos).

Las entradas para la representación para adultos de La Calderona tienen un precio de 5€, y se pueden adquirir directamente en el Espacio i, ya que no está incluida en el abono teatral, que esta vez engloba un total de 6 espectáculos (todos de teatro, menos el primero, que mezcla teatro y música): ContraEscena, Me llamo Suleimán, La Zanja, Lorca. La correspondencia personal, Lysístrata (2.500 años no es nada), y Cuando el cine era mudo. Luces, cámara, acción (este último será ya en Navidades un sábado por la tarde a las 19.00 horas para público infantil).

El abono cuesta 23€ en general, 40€ en palco y anfiteatro, y 46€ en butaca y platea (con un descuento del 50% para desempleados). Estos abonos de temporada se podrán adquirir el viernes 5 (para los que ya estuvieron abonados en el 1º semestre de 2018) y el martes 9 (para nuevos abonados), de 17.00 a 19.00 horas en la taquilla del Teatro Nuevo.

En lo que se refiere a las entradas, para los espectáculos ContraEscena, Me llamo Suleimán, La Zanja, Lorca. La correspondencia personal de Federico García Lorca, y Lysístrata (2.500 años no es nada los precios son de 6€ en general, 9€ en palco y anfiteatro, y 10€ en butaca y platea. Mientras, para Cuando el cine era mudo los precios son de 8, 7 y 5 euros, y como ya hemos dicho, para La Calderona, el precio único es de 5€.

Estas localidades sueltas (excepto para La Calderona) se podrán adquirir en el Teatro Nuevo el miércoles 10 y el jueves 11 de octubre de 17.00 a 19.00 horas, además de en la propia taquilla una hora antes de cada función.

Para estas entradas sueltas tendrán un descuento del 50% los titulares del Carnet Joven, los mayores de 65 años o jubilados, las personas con discapacidad física o psíquica, los estudiantes domiciliados en Ciudad Rodrigo, los universitarios y los grupos de un mínimo de 10 personas (en éste último caso deberán comunicarlo 10 días antes por correo electrónico a la dirección teatronuevo@aytociudadrodrigo.es). Mientras, los poseedores de la Tarjeta Amigos del Patrimonio tendrán un descuento del 30%.

A continuación repasamos toda la programación ordenada de forma cronológica:

La programación

- Sábado 13 de octubre, 20.30h.: ContraEscena, de The Funamviolistas (de Madrid)

- Viernes 19 de octubre, 11.30h.: Fetén Fetén, el mágico planeta de los instrumentos insólitos, de Fetén Fetén (Valladolid)

- Sábado 27 de octubre, 20.30h.: Me llamo Suleimán, de Unahoramenos (de Las Palmas de Gran Canaria)

- Sábado 3 de noviembre, 20.30h.: La Zanja, de Titzina Teatre (de Cerdanyola del Vallés, Barcelona)

- Domingo 25, 19.00h.; y Lunes 26 de noviembre, 11.30h.: La Calderona, de La Calderona (de Madrid)

- Sábado 1 de diciembre, 20.30h.: Lorca. La correspondencia personal, de Historión Teatro (de Granada)

- Sábado 15 de diciembre, 20.30h.: Lysístrata (2.500 años no es nada), de Las niñas de Cádiz (de Cádiz)