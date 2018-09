"La USAL cumplirá los principios de la Magna Charta y seguirá siendo la académica palanca de España en el mundo"

Martes, 18 de septiembre de 2018

“La Magna Carta nos explica de forma elocuente qué debe ser una Universidad: un lugar donde mujeres y hombres aspiren a perfeccionarse mediante el conocimiento, incrementando su saber gracias a la docencia y la investigación", señaló el rector de la USAL, Ricardo Rivero, en su intervención en la ceremonia del XXX aniversario de la Magna Charta Universitatium, subrayando además que "no deberíamos llamar universidades a organizaciones puramente mercantiles, comerciantes de títulos sin escrúpulos en cuanto a su calidad o rigor científico. Allí donde no se cultive el auténtico esfuerzo por aprender y enseñar, no debería aparecer ni reconocerse el nombre de Universidad".

El Paraninfo de la USAL ha acogido el solemne acto conmemorativo y enmarcado en el VIII Centenario de Salamanca, acto presidido por los Reyes de España, y al que no faltado tampoco el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vjcente Herrera; el rector de la Unuversided de Bolonia, Francesco Ubertini; o el ministro de Ciencia y Universidades, Pedro Duque, entre otros.

"Majestades, un Rey inteligente fundó escuelas en Salamanca hace 800 años. Seguimos un modelo europeo que ha sido replicado internacionalmente, como muestran las presencias de tantos rectores en este encuentro", añadió Rivero.