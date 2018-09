Hipótesis del trece por ciento a propósito de una tesis

Si mis rápidos cálculos no están errados éste es el artículo nº 248 de los que publico en el espacio que me brinda esta página, en una sección de opinión de variadas firmas, puntos de vista diversos, reflexiones con las que coincido y otras que me resultan profundamente erradas, iguales sensaciones que provocarán las mías según quien decida dedicar unos instantes a leerlas, según el día y según la inspiración. Yo apenas puedo prestar atención a algunas de vez en cuando, y seguramente me esté perdiendo valiosas aportaciones. Lo que puedo afirmar sin que me tiemble el pulso ni necesidad de ordenar que se permita el acceso a algo que, según yo mismo había dicho, era accesible, es que de estos doscientos cuarenta y ocho artículos no he plagiado treinta y dos. Aunque plagiar treinta y dos artículos de doscientos cuarenta y ocho, según la lógica del presidente del gobierno y de cuantos no ven en ello mayor problema, se ajuste a una práctica habitual, aceptable, admisible en quien ostenta la mayor responsabilidad en el poder ejecutivo de la nación.

Veamos pues si somos capaces de demostrar la hipótesis del trece por ciento, si se pueden plagiar casi dos versos enteros al componer un soneto, o si se puede aprobar copiando en ocho exámenes de una carrera, o si se pueden marcar diez goles con la mano o simulando faltas para ganar una liga, o si se pueden meter tres peras mustias en el pedido del cliente si eres frutero, o si se pueden escatimar ocho euritos cuando trabajas de gasolinero y te piden llenar el depósito… Claro que se puede, pero… ¿se debe? Si le pasamos el Turnitin al poeta diremos que robó la lírica ajena, el estudiante se graduaría sin merecimiento o más probablemente algún profesor pararía los pies a su repetido abuso, el equipo ya habría sido sujetado en su delirio antideportivo por el VAR (según), el frutero perdería clientela a borbotones y se dejaría de ir a esa estación de servicio con fama de ladrona. Entonces, sorprende que todo un presidente del gobierno asuma, dé por bueno e intente colar un trece por ciento de mentira, un trece por ciento de burla al esfuerzo, un trece por ciento de mordida a la excelencia que se predica, llena los discursos grandilocuentes y engalana su curriculum vitae.

No, claro que no es Sánchez el único favorecido por esta normalidad del plagio, del trámite académico y de la vulgaridad pseudo-científica. Pero sí es el único presidente del gobierno de España en este momento, cuando se ha conocido justamente que una ministra de su gabinete ha sido empujada a dimitir por haber plagiado no ya en su tesis en Medicina, que no tiene, sino en un mero trabajo de fin de máster sobre estudios de género. Lo que sacó a Montón de Sanidad no estorba en Moncloa. Lo que en ella fue plagio y mentira en Sánchez parece no significar nada. Creo que Carmen plagió casi la mitad de su texto mientras que el “plagioscopio” aplicado por los asesores de Pedro ha detectado un plagio del trece por ciento. Un trece por ciento. Nada. Ni dos versos de un soneto. Ni ocho exámenes por la cara. Ni diez goles ilegales. Ni tres peras para tirar a la basura. Ni siete litros del proscrito diésel. Hipótesis rechazada. Mentir trece veces de cada cien no es mentir. No es más que una campaña difamatoria de los amantes de la verdad, esos incómodos enemigos del progreso.