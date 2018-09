El 3º Día | 17 Septiembre

Lunes, 17 de septiembre de 2018

Ya que hoy toca un [3º Día] muy acuático, empezamos la nueva y remozada temporada con una canción que habla de agua en su título, y que ha sido el prólogo de una original película-documental promovida precisamente por el líder de Thirty Seconds to Mars, Jared Leto, en la que se quería reflejar A Day in the Life of America, y no uno cualquiera, sino el 4 de julio. El videoclip de la canción presenta un pequeño resumen de ese viaje por todo Estados Unidos al mismo tiempo que van apareciendo en inglés numerosos datos.

- Todos a la fuente : Tres instalaciones deportivas de Ciudad Rodrigo han incorporado durante el verano unas fuentes para beber agua de forma gratuita, lo que parece que va a ahorrar viajes a los vestuarios: en la tarde del pasado jueves, al concluir el entreno del III Juvenil en Conde de Foxá, todos los jugadores (también había varios cadetes) formaron una larga cola para echar un trago en la fuente colocada justo en la entrada al Pabellón.

- Una ducha de agua fría : Los jugadores infantiles del Ciudad Rodrigo parece que no estaban mostrando muchas ganas en el calentamiento de su amistoso frente al Salamanca FF de la mañana del sábado, porque uno de los responsables del equipo, Gil Rivas, dijo algo así como ‘¿¡Estamos dormidos!? ¡Es la 1 del mediodía! Os meto en la ducha con agua fría...” (para ver si os despertáis).

- Muy agradecidos : Poco después, mientras estaban calentando los infantiles de ambos equipos, se empezó a regar el campo, acabando varias de las personas que estaban en el césped mojadas, unas queriendo y otras sin querer. A éstos últimos tampoco les importó demasiado con el calor sofocante que hacía. Por cierto, que pese a no hacer viento, en algunas zonas se mojó mucho más que el césped.

- El Sahara : Como ya apuntamos en la crónica de la Concentración Mototurística de la tarde del sábado, Los Clandestinos ‘anunciaron’ que el año que viene van a hacer el evento en el Desierto del Sahara, a ver si allí también les llueve.

- El champán fuera del escenario : Dentro de la carpa no cayó agua, pero sí el champán que descorcharon los ganadores de varias de las categorías. Eso sí, tras rociarse con champán las integrantes del podio femenino de la única carrera que se pudo disputar antes del aguacero, se advirtió al resto de pilotos que no lo volvieran a hacer, al menos encima del escenario, para no dañar los equipos de sonido.

- Una trampa : Las exhibiciones de pitbike y supermotard contaron con un vehículo de reconocimiento del circuito al que se subieron varios invitados, uno de ellos el concejal de Deportes Carlos Fernández Chanca. Cuando iban a salir, les quisieron gastar una broma, colocando un obstáculo junto a una de las ruedas. Sin embargo, alguien que no estaba al tanto de la broma, dio la ‘voz de alarma’ y la quitó antes de que se la llevasen por delante (bueno, en este caso por atrás).

- A falta de jamón, la Virgen : El debut del Ciudad Rodrigo en el Francisco Mateos no contó con el habitual sorteo del jamón, pero para que los aficionados a las rifas no se quedasen con las ganas, en la puerta del campo se estuvieron vendiendo papeletas para la rifa de una tarta gigante, una caja de champán, un cordero y una caja de vino que tendrá lugar en el marco de la fiesta de la Virgen del Rosario de la Parroquia de Santa Marina el primer fin de semana de octubre.

- Crossover fútbol-religión : Además de la venta de papeletas de la citada festividad religiosa en el fútbol, durante la tarde del domingo hubo otro crossover entre fútbol y religión. Al finalizar en la Catedral de Santa María la conmemoración de los Dolores de la Virgen, el presidente del Cabildo Catedralicio, Ángel Martín Carballo, dijo que el acto había durado “una hora, menos que un partido de fútbol o una película”. Mientras, en el Francisco Mateos, en un momento dado el portero del Navarrés mandó a un compañero colocarse en un sitio en una jugada, pero no le hizo caso, diciéndole después el guardameta que “si te digo que te pongas, ponte, cagüen Dios”.

- Y la semana que viene : Muy fan del cartel que ha hecho el Ribert de Salamanca para promocionar el partido que jugarán en Ciudad Rodrigo el próximo domingo.

>> Si alguien se echa en falta en esta sección (todavía hay jugadores que no han empezado oficialmente la temporada, y que se irán añadiendo), que lo diga (por ejemplo a través de Instagram: @ciudadrodrigoaldia). En las fotos, Samuel y Agudo en su debut en partido oficial con el Salmantino:

