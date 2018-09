Los institutos reabren sus puertas con muchos proyectos y nueva directora en el Fray Diego

Lunes, 17 de septiembre de 2018

Las autoridades educativas siempre les conceden una semana más de libertad que a los escolares de Infantil y Primaria, pero a los alumnos de Secundaria y Bachillerato no les quedó más remedio en la mañana del lunes que volver a las aulas tras un intenso verano lleno de aventuras, algunas de las cuales servirán para presumir en estos primeros días de clase mientras que otras quedarán guardadas en el baúl de los secretos.

Como es habitual, el regreso a los dos IES mirobrigenses, el Fray Diego Tadeo y el Tierra de Ciudad Rodrigo fue escalonado a lo largo de la mañana, entrando en primer lugar los novatos en cada centro de 1º de la ESO, y posteriormente los alumnos del resto de la ESO y de Bachillerato. En el IES Tierra, los alumnos de 1º de la ESO tuvieron un plan de acogida, que se completará este martes con una serie de actividades en el entorno del río, todo ello con el objetivo de que se sigan conociendo.

Mientras, en lo que respecta a los ciclos formativos, hay que recordar que empezarán su andadura el próximo lunes 24, excepto los del Grado Superior en Administración y Finanzas del IES Tierra, que ya comenzaron la semana pasada.

En torno a estos ciclos, el director del IES Tierra, José Andrés Cruz Hortal, explica que finalmente se ha conseguido mantener el Grado Medio en Instalación y Amueblamiento, que ha estado a punto de no salir por falta de alumnos. El que no se impartirá este año es el 2º curso de FP Básica en Carpintería y Mueble, algo lógico después de que el año pasado no hubiera grupo de 1º de esas enseñanzas.

Según señala José Andrés Cruz, este año en el IES Tierra se ha producido “un pequeño descenso del alumnado”, por lo que se fijan como objetivo “intentar recuperar” matrícula en años venideros, aunque “es cierto que cada vez hay menos alumnos en general” por el descenso poblacional. En lo que respecta al IES Fray Diego Tadeo, cuentan con unos 400 alumnos (frente a los 388 del curso pasado), gracias al aumento en los alumnos de 1º de la ESO (se pasa de 56 a 85 en ese curso).

En los dos institutos, habrá 3 clases de 1º, 2º y 3º de la ESO, 2 clases de 4º de la ESO y dos líneas de Bachillerato (con sus respectivos grupos de 1º y 2º), de Humanidades y Ciencias Sociales, y de Ciencias. Al menos en lo que respecta al Fray Diego, las aulas de Bachillerato están bastante llenas, con 27-28 alumnos en cada una.

En esa etapa educativa se ha producido la buena noticia de que, a pesar de los pocos alumnos que se han apuntado a algunas optativas, van a salir casi todas, incluido Tecnología Industrial, Filosofía o Dibujo Técnico. La única que no saldrá, como es habitual, es Geología, según apunta la nueva directora del IES Fray Diego Tadeo, Pepi Martín Choya.

Tras un año con Alfredo Calvo Pereira al frente del IES, este año toma las riendas la orientadora del Centro, quién para poder seguir desempeñando esta función, contará como ayudante con un técnico de servicios a la comunidad que se encargará de trabajar con las familias. En el Equipo Directivo del IES se ha producido otro cambio más, en la Jefatura de Estudios, dando paso Isabel Mª Herrero a Nuria Jorge Rodríguez.

Continuando con el IES Fray Diego, hay que apuntar que van a vivir un curso muy ‘internacional’, ya que tienen a un alumno estudiando en Finlandia, mientras que ellos van a acoger en sus aulas a una chica holandesa, Lucía, que va a cursar 4º de la ESO, y a un chico danés, Kasper, que va a cursar 1º de Bachillerato.

Los proyectos

El curso 2018/2019 va a estar marcado en este IES por la conmemoración de su 90º Aniversario, lo que motivará la realización de varias acciones especiales, sobre todo en las primeras semanas del curso (ya que es el próximo 20 de octubre cuando se cumple la efeméride exacta). Junto a ese Aniversario, también tendrán protagonismo en el centro sus líneas de trabajo Cuidando de lo público, las Emociones, y el proyecto FID 2 para luchar contra el acoso.

Al hilo de la habitual línea de trabajo de lucha contra la violencia de género, el IES ha pintado parte de su pasillo de la planta baja de morado “en consonancia con los ideales del Centro”, según explica Pepi Martín Choya. Mientras, en lo que respecta al IES Tierra de Ciudad Rodrigo, durante el verano se han hecho varias intervenciones de mantenimiento, y en los próximos meses está previsto revisar la cubierta del gimnasio.

En lo que se refiere a los proyectos del IES Tierra, este curso tienen dos grandes iniciativas entre manos. Por un lado, los alumnos de 2º del Grado Superior en Administración y Finanzas van a tomar parte en un proyecto a través de la Red Cencyl, en el que estarán involucrados escolares de 8 localidades diferentes: Aveiro, Coimbra, Figueira da Foz, Guarda, Viseu, Valladolid, Salamanca y Ciudad Rodrigo.

Los alumnos participantes plantearán un proyecto de desarrollo urbano sostenible y emprendimiento joven, simulando al completo el funcionamiento de una empresa. Durante el curso, está previsto que haya al menos dos encuentros, uno de los cuales tendrá lugar en Ciudad Rodrigo con alumnos de las localidades españolas implicadas. Además habrá otra reunión al final del proyecto.

Por otro lado, los alumnos de 3º de la ESO del IES Tierra participarán en un proyecto llamado Consejo Europeo sobre Ciudadanía Activa, en el que estarán en coordinación con otros países. Este proyecto, iniciativa del Consejo Europeo, se desarrollará en las propias dependencias del IES, tal y como comenta el director, José Andrés Cruz Hortal.