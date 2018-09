C’s prevé que el nuevo proyecto de remodelación de Los Bandos estará redactado en 2-4 meses

Lunes, 17 de septiembre de 2018

González Bueno asegura que “se han dado pasos importantes” como “enterrar el proyecto presentado por el alcalde”

La comisión encargada de la remodelación de la plaza de los Bandos se reunirá este mes de septiembre, tal y como ha asegurado el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos, Alejandro González Bueno, quien ha recordado que tras una primera reunión, y “tras consultar la disponibilidad de los miembros, se dejó para septiembre”. “Se han dado pasos importantes”, añadió, como tomar “la decisión de enterrar el proyecto para la plaza de los Bandos presentado por el alcalde, ese proyecto ha sido enterrado por la oposición y por los miembros de la comisión”, cuyo objetivo ahora es sentar las bases para el nuevo proyecto de reforma de Los Bandos.

“En un plazo de entre 2-4 meses habrá proyecto redactado. Estamos esperando que se pueda convocar esta comisión en septiembre”, concluyó.

González Bueno también ha hecho referencia a la futura bajada del 5% del IBI, “una iniciativa de Ciudadanos” que, aseguró, “intenta atribuirse para ocultar a los salmantinos que sus aspiraciones y su ambición personal le han impedido hacer su trabajo como debía”.

“Al no poder presumir de nada propio, tira de los éxitos ajenos”, ha señalado González Bueno. No obstante, “en unos meses estaremos frente a una nueva etapa donde no cabrá este inmovilismo del Partido Popular, ni la resignación del PSOE, ni las ambiciones personales”, ha añadido.