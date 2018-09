Comprar un sextoy: ¿por qué confiar en una tienda?

Lunes, 17 de septiembre de 2018

Comprar un sextoy, no es complicado.Simplemente busque un sitio de venta en línea, agregue el producto al carro y pague.¡Nada más fácil!Pero comprar un sextoy no es como comprar una película en DVD o un álbum de música.Es mucho más íntimo, mucho más personal y, sobre todo, más arriesgado.Estoy segura de que hay mucha gente a la que le gusta comprar en plataformas ...

¿Por qué comprar un juguete sexual en cualquier plataforma de venta es un problema? y lo más importante, esto no es un problema tan grande como los muchos juguetes sexuales tóxicos que hay en el mercado.

Creo que la mayoría de las personas confía más en comprar en Plataformas porque saben que recibirán un paquete con el logo de mayorista , que el producto se enviará desde una dirección de la plataforma y que, por lo tanto, recibirán un paquete discreto.Y lo peor de todo esto es que la mayoría de las veces, será más barato, a expensas de la reputación de las TIENDAS ERÓTICAS.

Una gran mayoría de los fabricantes de JUGUETES SEXUALES DE ALTA GAMA aplican un límite al precio mínimo al que se venderá el producto.Es artículo de lujo.Los grupos grandes imponen un precio mínimo porque el lujo no se vende.Por eso una gran mayoría de los vendedores en Plataformas de venta ignoran por completo esta regla del juego. Y así es como comienza el problema.

El peligro de las falsificaciones

Sí, son cosas que suceden con los vendedores de terceros .Es bastante posible encontrar juguetes sexuales falsificados vendidos por comerciantes de terceros en las Plataformas de venta.Obviamente, no está indicado.El precio es atractivo, todo parece perfecto, pero ahora, ha recibido un producto que se parece a dos gotas de agua para el modelo que desea, después de dos semanas, el producto ya no funciona.Qué hace usted ?¿Se contacta con el vendedor de terceros?¿Qué crees que pasará?Al final, se pondrá en contacto con el fabricante, a veces en el otro extremo del mundo, le enviará su modelo para que, finalmente, anuncie que ha comprado una falsificación!Comprar un sextoy no es tan simple.

Es muy difícil conocer la mayoría de los productos falsificados, especialmente en este entorno.

¿Prefiere ahorrar unos euros a riesgo de caer sobre un producto no muy limpio (en cualquier caso, falso ó toxico)?¿O prefiere confiar en un sitio como el nuestro para referirlo a socios con los que hemos estado trabajando durante varios años, que prestan atención a los productos vendidos y que valoran a sus clientes?

¿Dónde comprar un sextoy sin miedo? Esta es la pregunta que podemos hacernos a nosotros mismos.

UNA TIENDA ESPECIALIZADA tiene todo el interés en hacer todo lo posible para que quieras volver .¡Piénselo la próxima vez que vayas acomprar un sextoy!