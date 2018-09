Campos: “Tenemos lo más complicado que es ser un equipo que crea, pero hay que mejorar ciertos aspectos”

Domingo, 16 de septiembre de 2018

El entrenador murciano se muestra satisfecho con una victoria que califica de “justa”, pero cree que concedieron demasiadas opciones a su rival

José Miguel Campos no ocultaba su satisfacción por la victoria de su equipo ante el Unión Adarve, que tildó de “justa y merecida”, pero también fue crítico, sobre todo con las concesiones defensivas. “Las dos fases iniciales dominamos, pero el rival, con sus transiciones y errores nuestros nos ha metido el miedo en algunas fases. El equipo tiene una identidad clara, pero si atrás no eres contundente pasan estas cosas. Somos justos y merecedores ganadores, pero al final, con un jugador menos, tiens que sufrir. Aun así, yo creo que la gente se ha divertido, pero tenemos mucho que analizar. Hoy no hay excusas. Hay que analizar y mejorar. Tenemos lo más complicado, que es ser un equipo que crea, pero ahí hay que mejorar”.

También reconocía que el primer gol del rival les hizo mucho daño. “Sí, porque llega en una fase en la que estábamos cómodos”, sentenció.