Domingo Benito pide al PP que “intente no engañar ni generar alarma con problemas que no existen”

Domingo, 16 de septiembre de 2018

El delegado de Educación del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Domingo Benito, ha contestado mediante una nota de prensa a la que enviaron en la jornada del viernes desde las filas del Partido Popular sobre las becas escolares municipales. Los populares resaltaban, por un lado, que por primera vez la convocatoria introducía un criterio de renta excluyente, y por otro lado, explicaban que habían propuesto tener en cuenta a las familias monoparentales y numerosas, pero que sólo se había aceptado la primera idea.

Según apunta Domingo Benito en su nota de prensa, la enviada por los populares es “una torticera interpretación y explicación de la realidad para, de manera deliberada, confundir a la población”.

En torno a la introducción del criterio de renta excluyente, el delegado de Educación explica que, analizando la convocatoria del año pasado, se observó la existencia de varias familias solicitantes con unos niveles de renta “muy elevados para una convocatoria de este tipo”. Ante ello, se decidió establecer un límite de renta para que esas familias con altos ingresos no pudieran acceder a las mismas (ya que se entiende que tienen una posición económica muy desahogada).

Según apunta Domingo Benito, esta medida fue bien vista por el portavoz del PP, Marcos Iglesias, “quién incluso había propuesto con anterioridad estos límites en otras ordenanzas y subvenciones”.

El límite que se ha fijado, que la renta per cápita no supere en 1,1 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) para 2018, hace que el 95% de las familias que solicitaron beca en cursos anteriores esté dentro del margen para seguir recibiéndola. Domingo Benito resalta que el PP, “con la única intención de confundir y generar confusión”, oculta ese dato de que el 95% de los solicitantes seguirán siendo beneficiados.

Por otro lado, en torno a lo que dice el PP de que no se tiene en cuenta a las familias numerosas, Domingo Benito resalta que, por las propias características del instrumento que se utiliza, la renta per cápita (resultante de dividir los ingresos familiares entre su número de miembros), “ya se tiene en cuenta el hecho de que una familia pueda tener muchos miembros, como es una familia numerosa”. De este modo, a mayor número de miembros, la división de los ingresos es mayor, con lo cual es más fácil quedar por debajo del umbral de corte, que son 8.271€ por persona al año.

El concejal de Educación explica que en la Comisión en la que se debatieron las bases el PP hizo dos propuestas. En torno a las familias monoparentales, la propuesta literal que hizo el PP “perjudicaba” a estas familias y “el resto de integrantes de la Comisión tuvieron que convencer a los concejales del PP de que, en todo caso, lo que habría que hacer es considerar el número de integrantes en uno más, cosa que fue incorporada” (por ejemplo, una familia integrada por un único progenitor y un hijo cuenta como 3 personas).

Mientras, en torno a las familias numerosas, la propuesta del PP de “aumentar un miembro” su número (es decir, que si una familia tiene 5 miembros, se haga la cuenta como si fueran 6 miembros) “no podía ser aceptada ya que el propio indicador ya les beneficia por su propia definición y generaría un sesgo excesivo a su favor”.

Domingo Benito cree que el PP “debería ser más riguroso en sus argumentos y planteamientos e intentar no engañar ni generar en la alarma en la sociedad con problemas que no existen”. Asimismo recuerda que cuando gobernaban en Ciudad Rodrigo, el PP no quiso poner en marcha becas escolares, y que la actual convocatoria tiene una partida de 12.000€, “la más alta” hasta la fecha.