Reencuentro con Chaves

Sábado, 15 de septiembre de 2018

El público asistente recibió a esta terna con una sonora ovación, pero fueron apareciendo los toros del Puerto y se fue apoderando de la plaza un sopor tremendo

Continuamos con un clima extraordinario para esta Salamanca que en otros años hemos ya tenido que usar la “chaqueta”, cuando no el chubasquero, para pasar la tarde de toros. Hoy en La Glorieta llegaban tres matadores: Padilla que se va; Adame que llega; y el medio nuestro López Chaves de ese nuevo reencuentro con su afición tras veinte años de alternativa. También la ganadería del Puerto, que siempre ha gozado de buen cartel en Salamanca.

Pues tampoco ha podido ser, y eso que el público asistente en media plaza, recibió a esta terna con una sonora ovación, pero fueron apareciendo los toros del Puerto y se fue apoderando de la plaza un sopor tremendo. Padilla, que ya anuncio despedida, es en lo que está, que termine cuanto antes la temporada, no sea que se encuentre con algún descalabro, grave, ya libró en Valladolid, y él sabe como nadie cómo es esto. En su primero manso tomó una vara. esperó en banderillas y tan solo pases de tanteo y probaturas, no quiso saber más el jerezano y lo mató de entera trasera, y fue silenciado. En su segundo, el mejor de la tarde que atendía por ‘Malaguito’, toreó con ritmo a la verónica, y quite por chicuelinas; puso palos, por petición popular, con discreta suerte, y en la muleta comienzos vibrantes, de hinojos, derechazos con más corazón que asiento y torería, mantuvo su base torera y entre la bullanga mezclo de todo en la faena mató de entera y cortó oreja.

El reencuentro con López Chaves fue de respeto y alegría de vernos de nuevo en La Glorieta tras veinte años de alternativa y unos cuanto sin pisar este albero. Estuvo francamente bien en su primero en los lances de recibo, tomó una vara empujando, cumplió en banderillas y animoso desplegó derechazos de buen corte bien rematados. Logró con mando y quietud canalizar una faena donde inteligentemente aprovechaba la inercia del animal para robarles los muletazos; tuvo reposo al natural, siempre dándole aire al triste animal mara matarlo de media traserita, que le valió oreja. En su segundo, Chaves de nuevo tesonero, con esfuerzo y aguerrido con la ilusión por bandera, fue tirando de la simplona y corta embestida, se acopló bien a esa condición, le buscó las vueltas con pundonor, y lo mató de estocada hasta la gamuza, y le cortó otra oreja, salvoconducto para salir por la puerta del toro. Exitoso, pues, el encuentro de nuevo del ledesmino, con esta su plaza.

También estaba en el cartel David Adame, que al torear de capote a la salida de un pase, el toro lo enganchó propiciándole un espeluznante voltereta y, según se pudo apreciar, el mexicano no se recuperó del todo. Fueron dos lidias idénticas, nada ponía el toro, quiso por momentos animar a la plaza, pases por la espalda de inicio, y cosechó buenos naturales a media altura, pero nada tenía sabor, todo monótono y soso. Mató a su primero de dos pinchazos, otro hondo, y descabello. Silencio. En su segundo, lo dicho, intentos de toreo, el toro se cae, y la cosa quedo fría y desangelada, dos pinchazos y descabello pusieron fin a una tarde donde el reencuentro de Chaves con la Glorieta fue lo más sobresaliente.

FICHA DEL FESTEJO

Toros del Puerto de San Lorenzo, mansos, flojos, sosos y descastados, se salvó de los pitos al arrastre el que hizo 4º

Juan José Padilla: silencio y oreja

López Chaves: oreja y oreja – salió a hombros

Luis David Adame: silencio y silencio