Campos: “Las sensaciones son buenas pero la competición no es de sensaciones sino de puntos”

Viernes, 14 de septiembre de 2018

Galván y Héctor podrían volver y Amaro se convierte en duda tras un incidente en el entrenamiento de esta mañana

José Miguel Campos analizaba hace unos instantes el partido del Salamanca CF UDS del domingo frente al Unión Adarve en el Helmántico (12 horas). El técnico reconocía que estaban “ilusionados y tras el trabajo en Burgos que estuvimos cerca de ganar, más. También recuperando efectivos y hemos trabajado muy bien”.

“Las sensaciones son buenas, pero la Liga no es de sensaciones, sino de puntos y nos medimos a un equipo que no ha perdido. De hecho, aunque haya dos partidos seguidos en casa me preocupa el Adarve. No hay segundo sin primero y quiero toda la concentración aquí para poder lograr esa victoria que ante la Ponfe pudo decantarse para cualquiera, pero al final acabó en un empate justo”.

A nivel de bajas no estarán Indiano y José García y podrían regresar Galván y Héctor Gómez. También está pendiente de la evolución de Amaro que esta mañana sufría un incidente mientras entrenaba.

Sobre su rival lo calificó de “aguerrido, que defiende bien y que va a usar tácticas distintas a Ponfe y Burgos, pero sabe a qué juega. No tenemos que ser agoniosos y saber que el partido dura noventa minutos”

También reconocía que no le preocupa la efectividad aunque tienen un suspenso en ella. “Me preocuparía si en Fuenlabrada no hubiéramos pisado el área, si ante la Ponfe no hubiéramos hecho ocasiones o ante el burgos, pero el equipo llega a la finalización. Es en la ejecución donde falla pero el perfil de nuestros jugadores demuestra que la segunda línea mete goles”. “Está claro que la efectividad no se compra en la farmacia. Se trabaja, pero hay que tener confianza”, comentaba, a la vez que dejaba intuir que el once será parecido al de Burgos porque “cuando las cosas salen bien no suele haber muchos cambios. Estoy contento con lo que ví en Burgos aunque falló la ejecución, pero esto es trabajo y confianza”.

Además, el técnico murciano reivindicó el estilo del equipo. “Creo que se lleva viendo desde los dos últimos partidos de pretemporada, robar alto, tener la pelota y jugar en campo contrario todo lo posible. Pero lo que decide son las áreas y ahí tenemos un insuficiente”.

Por último, aludió al hecho de que el club haya superado los 5.000 abonados como una “motivación, pero sabiendo que es un proyecto nuevo, que se ha construido en tiempo récord y que va a crecer, pero esa cifra de abonados nos genera más ilusión porque, además, siempre han alentado al equipo hasta el final”, sentenció.