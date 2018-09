Jueves, 13 de septiembre de 2018

Rey avanza que buscará el consenso de todas las fuerzas políticas para la rebaja de las tasas universitarias de cara al próximo curso

“En Castilla y León ninguna de las universidades públicas trata de modo más favorable a los políticos”. Así lo ha asegurado el consejero de Educación, Fernando Rey, en su visita a Salamanca para asistir a la apertura del curso académico de la USAL, añadiendo además en relación a la polémica de los másteres “arroja una mala imagen de la universidad y no me gusta”. “Castilla y león no es la URJC”, subrayó, “me preocupa que la universidad esté de moda pero no por cosas positivas”.

Por otra parte, Rey también reiteró el compromiso de la Junta de Castilla y León de rebajar las tasas universitarias. Así, el consejero apuntó que en breve se reunirá con los portavoces de los grupos parlamentarios de Educación para concretar con precisión qué rebaja tenemos que hacer y cómo la tenemos que hacer”. “Tiene que ser un acuerdo de todos, el próximo curso es año electoral, cambio de Gobierno, no sabemos si habrá ley de presupuestos, por eso hace falta el acuerdo de todas las fuerzas políticas, si es así, habrá rebaja, el objetivo es llegar a la media nacional”. “La idea no es suprimir, sino equipararnos a los demás”, añadió al respecto.

Asimismo, y en relación a la carta remitida a la ministra de Educación para mantener una reunión y, entre otros puntos, plantear una única prueba EBAU para el próximo curso, Rey señaló que “no quiero meter presión, estaré encantado de hablar de este tema o de otros temas”, añadiendo que “hace dos días me reuní con el ministro de Educación marroquí, y ha sido más fácil reunirme con él que con la ministra, estoy esperando su llamada”.